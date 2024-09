Ana Gabriel se presenta el 6 de diciembre en el Estadio Olímpico

La artista mexicana cerrará su gira “Un Deseo Más 2024” este 6 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

“La emoción está rebozando mi alma, por fin hago la invitación formal a RD. Vuelvo a ustedes más llena de amor que antes, los Dominicanos que han estado conmigo durante la gira en Europa, Brooklyn, NJ y otras lugares, me han confirmado que no me equivoqué en casarme con ustedes”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

La intérprete de temas como “El cigarrillo”, “Soy como quise ser”, “Hechizo”, entre otros, compartió que la preventa de las boletas inicia desde el 3 al 6 de octubre en tuboleta.com.do.

Ana Gabriel agregó: “Prepárate RD. Este 6 de Dic. Llego con todo, donde cierro la Gira, en el 2023 nos profesamos un matrimonio fiel y yo sigo firme, así que no me puedes fallar, te espero al cierre de la fiesta 2024”-

Se recuerda que La “Diva de América” se presentó en marzo del año pasado en el Palacio de los Deportes.

Hace unos días se dio la información que el Estadio Olímpico Félix Sánchez será abierto nuevamente al público de manera provisional el mes próximo con el inicio del Mundial de Fútbol Femenino U-17 que se celebrará en el país hasta el 3 de noviembre.