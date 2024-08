David Kada motiva apoyo para Neyba y su vino; INUVA agradece palabras del artista

Uno de los jóvenes exponentes dominicanos del género salsa, David Kada, que se presentó en las Fiestas Patronales San Bartolomé 2024, dio un espaldarazo a los esfuerzos para impulsar la vitivinicultura en el municipio cabecera de una de las más importantes provincias de la Región Enriquillo.

David Kada, no solo deleitó en tarima a la muchedumbre que se concentró en el Parque Duarte, la noche del pasado sábado, sino, además, el gran potencial que para desarrollar tiene Neyba.

“Aquí hay muchas formas de cómo sacarles provecho a las uvas. Hace 7 años vine aquí y me dieron un tour para conocer la producción de las uvas y como procesar el vino y de verdad que me encantó, me llevé dos galones y eso era una delicia”, narró el intérprete de "Tu amor fue diferente".

El salsero reconoció en su justa dimensión lo comprometedor que suele ser la “Capital de la Uva” para aquellos que visitan el municipio y motivó para que se le apoye.

“De verdad eso es buen inicio para hacer un gran aporte en Neyba. Ustedes son los mejores en vino”, expresó el joven cantante, al lamentarse no haber encontrado en ese momento un vino neybero.

“Eso quisiera la semana que viene ya. Estamos aquí gracias a Dios, Neyba arriba”, respondió David Kada, al ser preguntado que para que otra fecha desearía volver a deleitar los neiberos.

INUVA saluda opinión de David Kada

El Director del Instituto Nacional de la Uva (INUVA), José Santos Manzueta, agradeció el reconocimiento del salsero a las uvas y los vinos que se producen en Neyba y, dijo, que autoridades y productores trabajan cada día en la mejoría de los productos.

El funcionario, dijo que David Kada, en su opinión, presenta los valores y el potencial que tiene la Provincia Bahoruco para la producción de uva.

“El no se equivoca, esta es una provincia con grandes potencialidades tanto en la producción de uvas como la fabricación de vinos ya de mejor calidad en un futuro, no quiere decir que el que se hace es malo, pero aspiramos tener una bebida con mayor aceptación en todo el país”, dijo Manzueta.