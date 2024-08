Carin León enciende el Estadio Quisqueya en su debut con "Boca Chueca Tour 2024"

El Estadio Quisqueya vibró la noche de ayer con la energía contagiosa del reconocido artista de música regional mexicana, Carin León, quien llegó por primera vez a tierras caribeñas con su esperada gira "Boca Chueca Tour 2024".

El evento, el cual ofreció una noche de emociones intensas y un despliegue impresionante de luces y talento.

Dando inicio a las 9:40 P.M. con un deslumbrante espectáculo de luces, donde más de 20 músicos acompañaron a León sobre el escenario, mientras él tomaba tequila entre canción y canción para elevar el ambiente festivo.

El público, efusivo y entregado, recibió al artista con entusiasmo, marcando el inicio de una noche memorable.

En sus primeras palabras, Carin León expresó su aprecio por el calor del público dominicano: “¡Qué bonita energía dominicana!, gracias por estar acá esta noche… no soy de muchas palabras, soy más de canciones”.

Este mensaje dio paso a su presentación, iniciando el espectáculo con el tema "Secuelas de amor".

Durante el concierto, León ofreció un repertorio extenso de más de 50 canciones, que incluyó éxitos como "Te Quiero", "Primera Cita", "Aviso Importante", "25 Rosas", "Un idiota", "Te Lo Agradezco", "Rumores", y "Dame un beso y dime adiós". Entre otras

En una de sus emotivas intervenciones, el artista dedicó una canción especial a su audiencia: “No me puedo ir de aquí sin antes cantar esta canción, la cual significa mucho para mí. Aunque no me la sé muy bien, haré lo posible”, comentó antes de interpretar “Vuela por otro rumbo”.

T-shirt blanco, pantalón negro Jean, sus botas y un sombrero blanco baquero fue como el cantante estuvo durante las tres horas seguidas en el escenario

Vestidos de “rancheros” con sus sombreros y botas debido al “dress code” o código de vestimenta anunciado por el artista, cientos de fanáticos se reunieron en el Estadio Quisqueya para gritar a coro las canciones, motivando al público a soñar a través de la música.

Además, León sorprendió a sus seguidores con un popurrí de canciones icónicas de intérpretes como Selena Quintanilla, Cristian Castro y José Alfredo Jiménez.

León terminó su concierto con la canción "Según quién", un tema que interpreta en colaboración con el artista colombiano Maluma.

León inundó el estadio con buena energía en un espectáculo memorable, donde por tres horas el público se permitió soñar, enamorandolos una vez más con sus melodías.

El "Boca Chueca Tour 2024" toma su nombre de su más reciente producción discográfica, *Boca Chueca Vol. 1, el primer álbum de estudio tras Colmillo, que logró el puesto No. 8 en el chart Top Latin Albums de Billboard el año pasado.

Desde entonces, León ha ascendido como uno de los artistas más exitosos y prometedores de la música regional mexicana, actuando en prestigiosos eventos como Stagecoach y otros grandes escenarios.

Actualmente, Carin León lidera las listas de Spotify con temas populares como “Primera cita”, “Según quien”, “No es por acá”, “Qué más puedo pedir”, “Cuando la vida sea trago”, “Te lo agradezco” y “Llorar y llorar”, consolidando su estatus como un fenómeno musical en crecimiento.