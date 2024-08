Ednita Nazario: “La Reina” que desprende pasión

Aunque pareciera que el requisito esencial para ser una reina es venir de la monarquía, solo hace falta tener más de 50 años en la música, nacer en Puerto Rico y llamarse Edna María Nazario Figueroa o popularmente conocida como Ednita Nazario.

Así lo demostró la intérprete de “A que no te vas” la noche del sábado en su concierto, a casa llena, “La Reina”, en la Sala Principal del Teatro Nacional, donde la sensibilidad, pasión, sensualidad, gratitud y alegría la Acompañarán más de una hora de espectáculo.

“Yo he tenido una relación bien estrecha con este país, el primer país extranjero que yo visité siendo una niña, la primera vez que salí de Puerto Rico fue para venir a aquí a cantar… Esa relación que comenzó a penas siendo yo una niña ha ido evolucionando y desarrollándose a lo largo del tiempo”, dijo emocionada entre lágrimas.

Sentada en una réplica blanca de una silla de trono, vestida de rojo y negro, como toda una reina, Ednita Nazario inició su concierto interpretando la canción “Quiero que me hagas el amor”. Desde ese momento, las 8:42 de la noche, encontró un público dispuesto a cantar y expresar su amor por ella como fue el caso de un hombre que tras su valentía de gritarle “te amo”, logró que la artista puertorriqueña lo invitara al escenario y también le expresara su amor por “ser un hombre que se atreve”.

“Todavía”, “No te mentía”, “Como antes”, “Atada a tu volcán”, fueron algunas de las 28 canciones que entonó esta artista junto a su público dominicano.

La cantautora no necesitó muchos detalles sobre el escenario para cautivar a los presentes. Junto a ella, dos guitarristas, un pianista, un bajista, un baterista, dos coristas, una de ellas dominicana, cinco bailarines y la misma cantidad de pantallas que ambientaban imágenes tras cada canción

Un momento de gran emoción fue la salida del cantante y escritor dominicano Frank Ceara, quien la acompaño en la canción “No me mires así”, escrita por él para la puertorriqueña.

“Es un privilegio para mí tener la oportunidad de cantar canciones de uno de los compositores más importantes que ha dado esta tierra”, le dijo Ednita.

La noche no solo contó con las canciones de sus más de 20 producciones, el momento también fue propicio para rendir un homenaje de la historia compartida entre Ednita Nazario y la música de República Dominicana.

“Nuestra relación es una relación longeva y siempre y para siempre República Dominicana ocupa un lugar bien especial en mi corazón, no solamente por el trabajo y por la música, sino por los grandes amigos que a lo largo del tiempo yo he podido cultivar en esta tierra que tanto amor me ha regalado en todo mi camino”, expresó antes de iniciar a interpretar, mientras se vislumbraban en las pantallas las banderas del país y Puerto Rico, “Por Amor”, “Quisqueya linda”, “Burbujas de amor” y “Si tu te vas”, estas dos últimas de Juan Luis Guerra.

Minutos antes de cerrar este concierto producido por Skypro, Ednita Nazario agradeció a todos los que de una manera u otra hicieron posible su participación en el Teatro Nacional, incluyendo a los trabajadores.

“Soy una mujer abierta, amorosa y feliz”, fueron sus últimas palabras al publico dominicano, antes de que se cerraran las cortinas.

La gira "La Reina" se ha presentado en Estados Unidos, Costar Rica, Panamá y Puerto Rico..

Así lo demostró la intérprete de “A que no te vas” la noche del sábado en su concierto, a casa llena, “La Reina”, en la Sala Principal del Teatro Nacional, donde la sensibilidad, pasión, sensualidad, gratitud y alegría la acompañaron por más de una hora de espectáculo.

“Yo he tenido una relación bien estrecha con este país, el primer país extranjero que yo visité siendo una niña, la primera vez que salí de Puerto Rico fue para venir a aquí a cantar… Esa relación que comenzó a penas siendo yo una niña ha ido evolucionando y desarrollándose a lo largo del tiempo”, dijo emocionada entre lágrimas.

Sentada en una réplica blanca de una silla de trono, vestida de rojo y negro, como toda una reina, Ednita Nazario inició su concierto interpretando la canción “Quiero que me hagas el amor”. Desde ese momento, las 8:42 de la noche, encontró un público dispuesto a cantar y expresar su amor por ella como fue el caso de un hombre que tras su valentía de gritarle “te amo”, logró que la artista puertorriqueña lo invitara al escenario y también le expresara su amor por “ser un hombre que se atreve”.

“Todavía”, “No te mentía”, “Como antes”, “Atada a tu volcán”, fueron algunas de las 28 canciones que entonó esta artista junto a su público dominicano.

La cantautora no necesitó muchos detalles sobre el escenario para cautivar a los presentes. Junto a ella, dos guitarristas, un pianista, un bajista, un baterista, dos coristas, una de ellas dominicana, cinco bailarines y la misma cantidad de pantallas que ambientaban imágenes tras cada canción

Un momento de gran emoción fue la salida del cantante y escritor dominicano Frank Ceara, quien la acompaño en la canción “No me mires así”, escrita por él para la puertorriqueña.

“Es un privilegio para mí tener la oportunidad de cantar canciones de uno de los compositores más importantes que ha dado esta tierra”, le dijo Ednita.

La noche no solo contó con las canciones de sus más de 20 producciones, el momento también fue propicio para rendir un homenaje de la historia compartida entre Ednita Nazario y la música de República Dominicana.

“Nuestra relación es una relación longeva y siempre y para siempre República Dominicana ocupa un lugar bien especial en mi corazón, no solamente por el trabajo y por la música, sino por los grandes amigos que a lo largo del tiempo yo he podido cultivar en esta tierra que tanto amor me ha regalado en todo mi camino”, expresó antes de iniciar a interpretar, mientras se vislumbraban en las pantallas las banderas del país y Puerto Rico, “Por Amor”, “Quisqueya linda”, “Burbujas de amor” y “Si tu te vas”, estas dos últimas de Juan Luis Guerra.

Minutos antes de cerrar este concierto producido por Skypro, Ednita Nazario agradeció a todos los que de una manera u otra hicieron posible su participación en el Teatro Nacional, incluyendo a los trabajadores.

“Soy una mujer abierta, amorosa y feliz”, fueron sus últimas palabras al publico dominicano, antes de que se cerraran las cortinas.

La gira "La Reina" se ha presentado en Estados Unidos, Costar Rica, Panamá y Puerto Rico.