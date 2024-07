Noreh, de "Lugar seguro", invitado especial de Jay Wheeler en sus dos conciertos en Santo Domingo

Jay Wheeler tiene dos funciones de su concierto en Santo Domingo, donde lo acompañará Noreh como invitado especial. La cita será este sábado 27 y domingo 28 de julio en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Se trata de Noreh, el joven venezolano que el artista puertorriqueño descubrió en TikTok y con quien grabó "Lugar seguro", tema que actualmente supera los 47 millones de reproducciones.

"Obviamente afortunado, él (Jay Wheeler) me decía: Estás invitado a toda la gira, pero no puedes perderte República Dominicana, porque él tiene una conexión muy especial con el público", contó Noreh durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO.

Luego de su primer éxito juntos, Jay Wheeler y Noreh han fortalecido su relación, pasando de ser compañeros de trabajo a muy buenos amigos, incluso el cantautor también compuso "Bienvenida", el tema que Zhamira Zambrano, esposa de Jay, estrenó el mes pasado para anunciar su embarazo.

Además de "Lugar seguro", Noreh también tienen "Multiverso" y "Maquillaje" a dúo con Jay Wheeler.

"Hay cierto trato personal que yo digo que él tiene humildad y es una persona buena porque no es necesario que él sea así conmigo y no necesitaba nada de mí cuando me dio la oportunidad, más bien trató de sumar a mi carrera y a mi vida", afirmó.

Noreh espera que su actuación junto a Jay Wheeler sea el trampolín para regresar en solitario al país y tener su propia fanaticada gracias a sus "baladas tatuadas", como define su estilo musical influenciado por el trap y el bolero.

Actualmente Noreh promociona su sencillo "Aguas profundas" y se encuentra de gira junto a Jay Wheeler hasta diciembre para posteriormente preparar su siguiente álbum.