Jay Wheeler descansa tras casi quedar sin voz antes de llegar a RD, "uno de los lugares más lindos"

El artista puertorriqueño Jay Wheeler se despidió de sus fanáticos en Orlando con una publicación en Instagram donde informó que tomará un descanso antes de las dos funciones de su concierto en el Pabellón de Voleibol en Santo Domingo con su gira "Trappii Tour".

A pesar de que se estaba quedando sin voz, el intérprete de "La Curiosidad" afirmó que el público no dejó de cantar junto a él. Además prometió regresar a la ciudad que llama "segunda casa" cuando nazca su hija.

"Orlando (Sold out). Mi segunda casa, gracias por el amor que siempre me dan. Ayer me estaba quedando sin voz pero ustedes estuvieron allí cantando bien duro conmigo. Gracias por nunca sentarse, por brincar, por llorar y por todo el cariño. Nos vemos en la próxima vuelta para que conozcan a mi bebé", compartió.

"Voy a descansar unos días para luego ir a uno de los lugares más lindos y que siempre me trata bonito, República Dominicana", agregó.

Jay Wheeler pisará suelo dominicano con su gira “Trappii Tour” con dos funciones, 26 y 27 de julio, en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El pasado 13 de junio Jay Wheeler y su esposa, Zhamira Zambrano, anunciaron que serán padres de una niña.

La pareja dio a conocer la noticia en el video musical del nuevo tema de Zhamira, titulado "Bienvenida".