"Como en casa": Myriam Hernández regresa 'invencible' al Teatro Nacional

Cuando el reloj marcaba las 8:47 de la noche del sábado el telón se desplegó para darle paso a la melodía e interpretación de los grandes éxitos de la baladista de América, Myriam Hernández, a casa llena.

Acompañada de siete músicos y la entonación de “Con los cinco sentidos”, de Tauro, su álbum más reciente, la chilena volvió “Invencible” a escenario dominicano a más de un año del último encuentro en la misma sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Luego de uno de sus más recientes sencillos, Hernández devolvió a la fanaticada a 2004 con la interpretación de una de sus canciones que más ha dejado huellas, “No te he robado nada”, en la que todos cantaron con ella a coro.

Bastó la interpretación de otras dos canciones para que la reina del pop romántico le dedicara sus primeras palabras al público, en una sala a toda capacidad, donde le cantaron al amor y al desamor a una sola voz y a todo pulmón.

“Hace un año que no venía, pero ya los extrañaba y créanme cuando vengo a este país me siento realmente en mi casa, me encanta el clima, la comida, la gente tan maravillosa (…) en esta ocasión estoy inmensamente feliz de estar una vez más en este escenario que amo y por supuesto que recibo tanto amor de ustedes”, dijo.

Y como lo prometido es deuda, lo que siguió fue una excelente combinación de la música actual con nuevos ritmos musicales con “Solo cuídate y adiós” y la música de siempre con “Eres”, la que pidió al público cantarán a coro, tras la algarabia de los presentes con tan solo escuchar el intro de la canción.

Otros de los temas que integraron el repertorio musical fueron “Si yo me vuelvo a enamorar”, “Un hombre secreto” y “Mañana”; momentos antes de que un fanático cantara el coro junto a Myriam de una de sus canciones, en un mágico momento y otros fanáticos le entregaran flores.

Con una escenografía de fondo que ambientaba cada una de sus letras y la complicidad con cada uno de los integrantes de la banda que la acompañó, cantó otros éxitos emblemáticos como son “Se me fue”, “Donde estará mi primavera”, “Peligroso amor”, “He vuelto por ti”, “Huele a peligro”, “Ay amor”, “El hombre que yo amo”, “Te pareces tanto a él” y “Herida”.

Cuando parecía que todo había acabado y se apagaron las luces del teatro, el público a una sola voz pidió por Myriam, quien retornó al escenario externando su amor por los dominicanos, para finalizar sus más de 20 canciones intepretadas con “La fuerza del amor”.

La artista se despidió lanzando flores y besos a su público que la ovacionó de pie por más de dos minutos, antes de que desapareciera y bajara el telón a las 10:36 de la noche.

Hernández continuará su “Invencible Tour” a la Patagonia chilena y luego a Europa, marcando su retorno al viejo continente después de seis años, donde visitará a Italia, España.

Asimismo, suma su debut en la capital francesa en el teatro Folies Bergère de París el sábado 6 de julio y en la Arena Opiquad de Monza en las cercanías de Milán, el domingo 7.

Para su regreso a Latinoamérica estará en Chile y Argentina para continuar a Estados Unidos, Colombia, Perú y Panamá.