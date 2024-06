Myriam Hernández llega el 15 de junio al Teatro Nacional con su espectáculo de éxitos "Invencible"

La destacada artista chilena -reconocida con el Latin Grammy a la Excelencia Musical- regresa a República Dominicana con su tour "Invencible", un concierto que combina sus clásicos de la música romántica como 'Huele a peligro', 'Un hombre secreto' y 'El hombre que yo amo' junto a tantas otras incombustibles baladas y las canciones de su nuevo álbum 'Tauro'. Myriam Hernández estará este sábado 15 de junio en el Teatro Nacional Eduardo Brito antes de viajar a la Patagonia chilena y actuaciones en Madrid, Barcelona, París y Milán.

Con 35 años de carrera ininterrumpidos en la música latina, Myriam Hernández recorre escenarios latinoamericanos presentando su Tour "Invencible", un espectáculo de grandes éxitos que próximamente también llevará a Europa y Estados Unidos. Concierto en el que recopila sus clásicos en el cancionero latino como ‘Un hombre secreto’, ‘Herida’, ‘El Hombre que yo amo’, ‘Se me fue’, ‘Mio’, 'Peligroso amor', ‘Tonto’, ‘Ay amor’, 'Huele a peligro', ‘Te pareces tanto a él’ y 'Ese Hombre' entre otros hits de su extenso listado de éxitos acreditados en el ranking latino de la revista Billboard en Estados Unidos. También las canciones destacadas de sus últimos trabajos ‘Sinergia’ (2022) y el más reciente 'Tauro' (2024) dos álbumes de pop romántico producidos por el madrileño Jacobo Calderón con el estilo intacto de la cantante chilena.

Dueña de una voz dotada de empatía y personalidad que marcó un estilo y forma de cantar al amor desde su primer disco (publicado a fines de 1988), llamada "La Baladista de América" y que ha sido reconocida con el Premio de la Presidencia y a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación Latin Grammy, el Premio Musa en su ingreso al Latin Songwriters Hall of Fame en Miami y el mes pasado distinguida como Figura Fundamental de la Música Chilena por la Sociedad de Autores de Chile (SCD). Una artista permanente de la música romántica en español que actualmente supera los 2 millones de oyentes mensuales en Spotify destacando su primer éxito internacional 'El hombre que yo amo' con más de 130 millones de reproducciones en la plataforma y más de 98 millones para su video oficial en Youtube (en los últimos cinco años).

Su actual gira de conciertos "Invencible" ya pasó por Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Ecuador y este sábado 15 en el Teatro Nacional de Santo Domingo en República Dominicana (Uepa Tickets), un año después de su anterior visita como una cita imperdible para su público dominicano que se mantiene fiel desde el principio de su carrera.

La voz portentosa, cálida y sutil de la cantante es un elemento clave de su estilo, una ecuación producto del talento, carisma, pasión y profesionalismo que le han otorgado su lugar en la música latina. Un sello romántico patentado a lo largo de su trayectoria y nuevo álbum 'Tauro' (2024), su duodécimo trabajo de estudio del que ha desprendido una serie de canciones y videoclips: 'Nos lo hemos dicho todo', 'Invencible', 'Solo cuídate y adiós', 'Con los cinco sentidos', 'Como el aire' y 'Me acostumbré a vivir sin ti' como pruebas de su vigor artístico acompañada por Jacobo Calderón con quien suma cuatro trabajos consecutivos publicados en formato digital (dos álbumes románticos y el disco especial 'Nuestra navidad' 2022 y la versión especial 2023) disponibles en todas las plataformas bajo sello propio.

Tras Santo Domingo viajará a la Patagonia chilena y luego a Europa. Será su retorno al viejo continente después de seis años la cantante vuelve a Italia, España (tras su primera visita en el 2018 en la que reunió a miles de asistentes coreando sus canciones) y debut en Francia. El jueves 4 de julio actuará en el Sant Jordi Club de Barcelona, uno de los principales recintos de la capital catalana (Enterticket) y un día después en La Nueva Cubierta de Leganés en Madrid (Enterticket), sumando su debut en la capital francesa en el teatro Folies Bergère de París el sábado 6 (entradas en Fnac y boleterías del recinto) terminando el domingo 7 Arena Opiquad de Monza en las cercanías de Milán (Mail Ticket). Para su regreso a Latinoamérica estará en Chile y Argentina para continuar a Estados Unidos, Colombia, Perú y Panamá.

Invencible world tour

15 de Junio, Teatro Nacional Eduardo Brito, Santo Domingo 🇩🇴 Uepa tickets

21 de Junio, Arena de Puerto Montt 🇨🇱 Passline

23 de Junio, Gimnasio Confederación Deportiva de Punta Arenas 🇨🇱 Passline

4 de Julio, Sant Jordi Club, Barcelona 🇪🇸 Enterticket

5 de Julio, La Nueva Cubierta de Leganés, Madrid 🇪🇸 Enterticket

6 de Julio, Teatro Folies Bergère, París 🇫🇷 Foliesbergere.com

7 de Julio, Opiquad Arena, Monza (Milán) 🇮🇹 Mail Ticket

24 de Agosto, Movistar Arena, Santiago 🇨🇱 Puntoticket

29 de Agosto, Arena Maipú Stadium, Mendoza 🇦🇷 Tu Entrada

31 de Agosto, Teatro Coliseo, Buenos Aires 🇦🇷 Ticketek

1 de septiembre, Quality Espacio, Córdoba 🇦🇷 Ticketek

2 y 3 de septiembre, Teatro Mercedes Sosa, Tucumán 🇦🇷 Boleterías TMS

4 de septiembre, Teatro Provincial, Salta 🇦🇷 Tu Ticket Entrada

7 de septiembre, Estadio Olímpico Palpalá, Jujuy 🇦🇷 Vivaticket

20 y 21 de Septiembre, Teatro Municipal, Viña del Mar 🇨🇱 Puntoticket

26 de Septiembre, Lynn Auditororium, Boston (MA) 🇺🇸 Ticketmaster

27 de Septiembre, United Palace, Nueva York 🇺🇸 Ticketmaster

28 de Septiembre, Ritz Theatre, Elizabeth (NJ) 🇺🇸 Ticketmaster

5 de Octubre, James L Knight Center, Miami 🇺🇸 Ticketmaster

24 de Octubre, Movistar Arena, Bogotá 🇨🇴 pronto más info

25 de Octubre, Teatro Santander, Bucaramanga 🇨🇴 pronto más info

26 de Octubre, Teatro Los Fundadores, Manizales 🇨🇴 * pronto más info

30 de Octubre, Teatro Jorge Isaacs de Cali 🇨🇴 La Tiquetera

31 de Octubre y 1 de noviembre, Teatro Metropolitano de Medellín 🇨🇴 La Tiquetera

8 de Noviembre, Lima 🇵🇪 pronto más info

7 de Diciembre, Ciudad de Panamá 🇵🇦 * pronto más info

Myriam Hernández

Una intérprete admirada por grandes compositores que escribieron canciones para su carrera como Juan Carlos Calderón (productor de su tercer disco y autor de éxitos como 'Un hombre secreto' y 'Se me fue') o Armando Manzanero (que compuso 'Huele a peligro' y 'No te he robado nada'). También la cantante como autora ha acreditado éxitos propios como ‘Herida’ y ‘He vuelto por ti’ en sus versiones originales y en versionadas grabadas por otros artistas en distintos estilos e idiomas.

A lo largo de su carrera ha acreditado 13 de sus singles en el Hot Latin Songs y 6 de sus discos en el Latin Pop Albums en el influyente ranking Billboard, siendo el primer artista chileno en alcanzar el Top #1 por venta de discos y singles latinos ('Te pareces tanto a él' y 'Peligroso amor') en los EE.UU. En 1990 su primer álbum homónimo permaneció 43 semanas en el ranking de ventas mientras que su segundo lanzamiento 'Dos' (1990) fue Top #1 por varias semanas y se mantuvo por 11 meses en el chart. Además la cantante acreditó otros dos número #1 en el apartado Latin Pop Airplay ('Ese hombre' y 'Huele a peligro') y el año 2008 su versión de 'Dónde estará mi primavera' permaneció por 34 semanas en el listado.

En su trayectoria ha grabado duetos con Paul Anka (‘Tu cabeza en mi hombro’), Marco Antonio Solís (‘Sigue sin mí’), Cristian Castro (‘Todo en tu vida’), Gilberto Santa Rosa (‘No pensé enamorarme otra vez’), el grupo argentino Los Nocheros (‘Mío’) y colaboraciones para el pianista Arthur Hanlon, la banda chilena Los Tetas hasta la cantautora electrónica Javiera Mena, el italiano Franco Simone y recientemente con el grupo español Mocedades en una versión de 'Gracias a la vida'. Y también ha compartido escenario junto a grandes artistas como José Feliciano, el bolerista Lucho Gatica, la estrella pop Enrique Iglesias, el catalán romántico Sergio Dalma, la cantautora Mon Laferte y la pop-star latina Karol G, hasta un recordado momento televisivo en que el ídolo español Camilo Sesto le declaró su admiración o cuando el astro mexicano Juan Gabriel le pidió grabar juntos en el escenario del Festival de Viña del Mar.

Una intérprete con estilo único y canciones que traspasan generaciones y fronteras geográficas y musicales, como los covers de la cantante de salsa Brenda K. Starr ('Herida') y la versión en portugués del brasileño Daniel ('Querida'), del grupo de cumbia Noche de Brujas ('Herida'), el cantante tropical Américo ('Rescátame'), los salseros Maelo Ruíz y el grupo La Barra ('He vuelto por ti'), Javiera Mena acompañada de una docena de artistas chilenas ('La fuerza del amor'), Mon Laferte haciendo 'Huele a peligro' en bolero o Karol G que cantó 'El hombre que yo amo' en el Festival de Viña del Mar en dueto con Myriam, mismo tema que versionó la dominicana La Ross María.

También favorita de karaokes e de imitadoras profesionales dedicadas a su carrera, y es un referente en programas de talentos como The Voice en distintos países latinos. “La voz de Myriam es maravillosa, siempre digo que es la voz más bella de Hispanoamérica” declaró Marco Antonio Solís hace unos años en una entrevista, astro mexicano del que la chilena grabó una exitosa versión de 'Dónde estará mi primavera' (2007) y en dueto 'Sigue sin mí' (2011) además de compartir escenario en otras ocasiones.

Ha grabado 12 discos de estudio: Su debut en 1988 ‘Myriam Hernández’ y durante la década noventa ‘Dos’ (‘90), ‘Myriam Hernández III’ (‘92), ‘Myriam Hernández IV’ (‘94) y ‘Todo el amor’ (‘98) sumando varios millones de copias vendidas. Continuando la siguiente década con ‘+ y más’ (2000), el recopilatorio con temas nuevos ‘Huellas’ (2004) y ‘Enamorándome’ (2007) que debutó en el Top #10 del Latin Pop Albums del Billboard. En el 2011 se editó ‘Seducción’ nominado al Latin Grammy como Mejor Álbum Pop Vocal Femenino y que fue Top #11 en el Latin Pop Albums de Billboard. Y en los últimos años ‘Sinergia’ (2022), el disco especial ‘Nuestra Navidad’ (2022 y el segundo volumen 2023) hasta el reciente ‘Tauro’ (2024) producidos de manera independiente. Además de dos discos y DVD grabados en vivo ('El amor en concierto' del 2001 y 'Contigo en concierto' del 2005) y varios compilados de éxitos editados por diferentes sellos en distintos mercados.

Es una de las artistas chilenas más exitosas e internacionales de todos los tiempos, con más de tres décadas de carrera en la música romántica latina, avalada por el público y reconocimientos internacionales. Recientemente galardonada como Figura Fundamental de la Música Chilena con un evento homenaje en el que participaron artistas como Karol G (con quien tuvo un emocionante reencuentro durante sus conciertos en Santiago), Paul Anka, Javiera Mena, Los Bunkers, Quique Neira, Nicole y Mon Laferte que grabó su propia versión del clásico 'Huele a peligro'.