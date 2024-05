La Pandilla RD lleva a sus fanáticas a un nostálgico recorrido por su trayectoria

Con atributos propios de una máquina del tiempo, como si hubiesen detenido el mismo en los años 2014-2018, La Pandilla RD se dio a la tarea de emprender un viaje junto a su hoy adulta fanaticada por las épocas en la que eran solamente niñas preocupadas por estar “#Ready”.

Con dos intensas noches de concierto en Escenario 360, donde tantas veces se encontraron con las multitudes de Santo Domingo en sus momentos cúspides, Jander X, Edward Merioti, Jesús Bisono, Josué Menez y, aunque presente solamente a la distancia en elementos de producción significativos, Sebastián Casanova, emocionaron, incluso hasta el llanto, a cientos de seguidoras que crecieron junto a ellos y anhelaban verlos en un escenario otra vez tras su separación definitiva en 2018.

Su canción “Mi Muchachita” fue la encargada oficial de abrir el telón en ambas funciones, quebrando el velo entre las niñas interiores de algunos 12 años y las adultas de más de 18 que fueron al “The Last Concert”, el reencuentro y despedida de La Pandilla (LP), y que se desvivieron cantando con tanta fuerza como si no hubiesen pasado los días.

Desde “Ready”, un tema que marcó el inicio de su éxito y llevó a que incluso sus fans fueran reconocidas como “Ready Girls”, hasta “Yo No Te Puedo Cambiar”, “El Molde”, “No Hay Otra Igual”, “Se Me Grabó tu nombre” y “Sube el Volumen”, el grupo interpretó una parte de su repertorio acompañados por una banda musical en vivo.

Luces, audiovisuales y pequeños momentos de coreografía acompañaron la puesta en escena del cuarteto que en su momento recibió nominaciones a los Premios Soberano y acumuló millones de visitas combinadas en las plataformas de streaming.

“Ha sido muy emocionante para nosotros, de verdad, ver que diez años después nuestra fanáticas siguen recibiendonos con el mismo amor como si el tiempo no hubiese pasado”, afirmó Jesús Bisono, con palabras corroboradas por sus compañeros.

Los detalles no faltaron para hacer sentir a los asistentes, que como una tendencia de los tiempos de antaño en sus shows, eran una inmensa mayoría de féminas. Incluso en los pasillos hasta la entrada de la sala, los carteles y pergaminos con frases emblemáticas de LP iban avisando el ambiente a quienes hacían su entrada.

La Pandilla RD en el The Last Concert.miguel barrettt

Los retos

La nostalgia fue protagonista, tanto de las estrellas del escenario como de quienes admiraban la escena, considerando que los esfuerzos fueron suficientes y muy bien logrados como para sobreponerse a los retos que, junto al equipo de producción que les acompañó, tuvieron que enfrentar.

“La producción fue un gran reto porque fue algo que salió de nosotros, como antes estábamos activos y teníamos un equipo de trabajo, era como bueno vamos a armarlo, pero fuimos nosotros mismos los que dijimos vamos a hacer esto, queremos esto aquí, que esto quede así y es una experiencia chula armar todo desde cero”, afirmó Merioti, el más joven de la ex agrupación juvenil nacional, a lo que Jander, quien fue conocido durante ese tiempo por su nombre de pila, Alexander, agregó que, a diferencia de ahora, lo único que debían hacer era simplemente subir a tarima.

Según Josué, otra de las más importantes barreras para armar en cuestión de dos meses un show de calidad, que cumpliese las expectativas de quienes compraron sus boletas y que, además, recolectaron firmas en petición de la realización del reencuentro, fue el choque entre sus agendas.

“Lo más difícil han sido los compromisos, cada quien tenía sus cosas que hacía a diario y tuvimos que desconectarnos de todo, Jesús tuvo que venir de Estados Unidos, Sebastián por cuestiones que se le salen de la mano no pudo venir…”, indicó Menez en un momento exclusivo con periodistas del Listín Diario.

Aunque en cierto momento falló el sonido y el segundo día no estuvo tan poblado como el primero, son detalles que fueron lo de menos.

Ella es mi fan

Cuando parecía que se ponía fin a las dos horas de concierto, “Ella es mi fan” no había sonado, probablemente la canción más significativa para las seguidoras antiguas del quinteto que sufrió varios cambios, con salidas y entradas de integrantes por distintas metodologías, pero el público seguía anhelado lo que llamaron “La Pandilla Original”, sin que esa fuera la primera mezcla del grupo.

Ella es mi fan y el “El Molde”, retumbaron con fuerza entre las vociferaciones a coro, pero no significa que “Me Gusta Verte Celosa”, “Quiero ser tu Novio” o “Cerquita de Mi” hayan recibido menos entusiasmo.

“Ella pone mis fotos en la pared y siempre me busca por el Internet… Yo soy su favorito, ella es mi favorita, la niña más bonita..”, es solo un presagio de cómo despertar incesantes emociones en las ready girls.

¿En qué está La Pandilla?

Pese a no trabajar como una agrupación perse, los destinos musicales de Edward, Jesús (Bubu), Josué, Sebastián y Jander no se han separado definitivamente, considerando que son amigos cercanos, afirman mantener una constante comunicación que no permite perder el hilo.

“Nosotros somos amigos, siempre hablamos, y volvernos a subir a un escenario juntos, es demasiado emocionante”, aseveró Jander X, habiendo expuesto la pruebo durante sus participaciones en tarima en las que parecían que los años no había pasado.

Él mismo, Jander, sigue luciendo tan multifacético en escena como siempre, sonriendo, cantando, bailando y buscando la conexión en base a miradas y palabras con sus compañeros constantemente; Edward sigue dejando ver como de sencillo le es transformarse y brillar cuando toma un micrófono; Josué, que saca su lado más atrevido, lo da todo y sabe como acaparar las miradas; y Bubu, intrépido, único y tan extrovertido como siempre se ha dejado ver, eso sí, ahora mucho más confiado. Cada uno, con sus cualidades diferentes y tan complementarias, en donde la única que hizo falta fue la chispa enigmatica que aporta el pelirrojo, Sebastián, denotan cómo son una familia y el escenario su hogar.

El que se ve más activo lanzando canciones en solitario y realizando colaboraciones con otros colegas es Josué Menez, pero todos, incluido Sebastián, siguen adelante con sus carreras que se entrelazan cada tanto con canciones en conjunto que van almacenando para algún día lanzar.

“Miénteme”, una bachata exclusiva estrenada durante las dos noches de concierto, es la más reciente prueba, con un ritmo tropical, melódico y fresco, propio de como suena La Pandilla.

A título personal: a mi niña interior

Más allá de la periodista, dentro de mi habita una niña interior de 11 años que fue al The Last Concert y fue feliz, volvió al pasado y se sintió plena en esa época donde no le importaba más que aprenderse la nueva canción de La Pandilla; que su favorito, o cualquiera, le respondiera un mensaje en Twitter; o que sus padres la llevaran al próximo concierto.

Crecimos juntos, y no puedo estar más orgullosa.