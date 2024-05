Ana Gabriel es hospitalizada de emergencia después de concierto en Chile

Ana Gabriel fue hospitalizada de emergencia después de finalizar su concierto en Santigo, Chile.

La cantante informó a través de un video desde la cama de un centro de salud que tiene influenza y que debe guardar reposo para continuar con su gira en otras ciudades chilenas y países de Latinoamérica.

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a una urgencias y di positivo a influenza", dijo Ana Gabriel.

Restando una función más en la capital de Chile y dos conciertos en la comuna Mostazal , provincia Cachapoal, la intérprete de "El Cigarillo" afirmó que cumplirá con sus compromisos.

Los boletos para el espectáculo del 15 de mayo en Santiago se validaron para el 20 de mayo, mientras los del 17 y 18 de mayo en Mostazal permanecen igual.

"Tengo que cumplirle a Santiago, a Paraguay y a Brasil, tengo que guardar reposo, quizás un par de días y les agradezco esta noche que me dio Santiago, su comprensión, su voz, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando", añadió.

"Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se merecen. La fecha de mañana la vamos a pasar para el 20, yo quiero cumplirles como les dije y cumplirles bien", finalizó.