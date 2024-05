Jesús Adrián Romero llega al Pabellón de Voleibol con su gira "Terrenal Tour"

Luego del inicio de su gira por Estados Unidos, la reconocida voz de la música cristiana Jesús Adrián Romero anuncia su llegada a República Dominicana como parte de su “Terrenal Tour”.

La cita con el público dominicano será el 30 de noviembre en el Pabellón de Voleibol. Las boletas estarán en preventa exclusiva para tarjetas Banreservas del 15 al 17 de mayo (o hasta agotar existencias) a través de tuboleta.com.do. La venta con todos los medios de pago será desde el 18 de mayo.

Jesús Adrián Romero ha sido nominado múltiples veces a los Premios Latin Grammy. Llegará al país con su gira "Terrenal Tour".

Bajo la producción de SD Concerts & Loud And Live este concierto promete llevar a los fanáticos de Jesús Adrián Romero a una experiencia musical inolvidable, llena de mensajes inspiradores y melodías que han tocado los corazones de miles alrededor del mundo.

“Hace un par de meses les comuniqué que tomé la decisión de tomar una tregua debido a mi situación mental y emocional, y me gustaría ponerlos al corriente de cómo va todo. Antes de eso quiero de nuevo agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de parte de ustedes. Ha sido muy interesante ver la forma en la que Dios muestra su amor a través de los demás. He descubierto que Dios tiene piel, es la piel de todos ustedes. En este tiempo de descanso, reflexión y oración muchas de las canciones que he escrito y sé que han sido de bendición para muchos de ustedes, se han convertido en un bálsamo para mí; canciones como “Esperar en ti”, “Sobre tu regazo”, “A sus pies”, “Buscando refugio”, entre muchas otras han traído sanidad a mi corazón.

"Terrenal Tour se enfoca, no en negar ni menospreciar el cielo, sino en valorar más nuestro mundo y aprovechar nuestro paso por él siendo embajadores del amor de Dios, compartiendo la fragancia de una vida que ha sido cautivada por Él e inspirando a los demás a acercarse a Dios. A la vez Terrenal Tour nos invita a disfrutar todo lo maravilloso que este mundo nos ofrece. Reencontrarnos será muy importante para mí, me emociona verlos de nuevo en algún concierto y sentir juntos el mensaje de cada canción". - Jesús Adrián Romero.

Con una carrera repleta de éxitos que se han convertido en auténticos himnos a lo largo de los años, Jesús Adrián Romero ha tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sus canciones han trascendido fronteras e incluso idiomas, llevando un mensaje de fe, esperanza y amor. Quienes puedan asistir al "Terrenal Tour" disfrutarán tanto de la música del artista, como de momentos de profunda intimidad y reflexión en donde la espiritualidad no excluyente es la gran protagonista.

No faltarán canciones como “Mi Universo”, “Sumérgeme” y “Que sería de mí”, pero también se harán cita sus más recientes lanzamientos en colaboración con artistas como Napoleón, Adriel Favela, Kurt entre otros.

La gira que ha recorrido importantes ciudades de los Estados Unidos llegará a Santo Domingo brindando a los espectadores la oportunidad de experimentar la espiritualidad y la emoción que caracterizan las presentaciones en vivo de Jesús Adrián Romero.

Acerca de Jesús Adrián Romero:

Jesús Adrián Romero es un reconocido cantante, compositor y escritor mexicano considerado como uno de los artistas más representativos e influyente de su género en toda América Latina. A lo largo de su carrera ha sido nominado 6 veces a los Latin Grammy: “El Aire De Tu Casa” (2006), “Ayer Te Vi...” (2008) “El Brillo De Mis Ojos” (2010), “Origen y Esencia” (2020), “¿Cómo Me Ves?” (2022) y su más reciente y actual nominación “El Cielo Aún Espera” (2023) así como también múltiples veces en los premios ARPA, premios ALMA, premios AMCL y los GMA Dove Awards.

Desde 1998 fundó su propio sello discográfico Vástago Producciones con la finalidad de apoyar nuevos talentos y como pilar y valores el esparcir el mensaje y la espiritualidad que lo caracterizan.

Jesús Adrián Romero es conocido por la gran conexión que crea a través de sus letras y sus presentaciones en vivo lo que lo ha llevado a ser uno de los artistas con mayor captación en las distintas plataformas con billones de reproducciones e infinitos sold outs a lo largo de su carrera por toda la república y distintas partes del mundo.

Comenzó su carrera a mediados de la década de los 90, gozando al día de hoy de un enorme prestigio y vigencia en toda Latinoamérica, EEUU, y gran parte de Europa. Su disco “El Aire De Tu Casa” (2005), significó la refundación de su estilo, tanto en sus letras como en su música, catapultando aún más su carrera a nivel internacional. JAR se ha presentado decenas de veces en auditorios de altísimo prestigio como el “Auditorio Nacional” en CDMX, estadio “Luna Park” en la ciudad de Buenos Aires, “Staples Center ” L.A, “Palacio de los Deportes” de Madrid, “Estadio San Marcos” Lima, Perú, “Estadio Nacional” Costa Rica entre otros grandes escenarios alrededor del mundo.

Su canción “Tú Estás Aquí” tiene más de 781M de vistas en YouTube, mientras que su canal acumula billones de reproducciones. En Spotify cuenta con más de dos billones de streams y ha sido uno de los primeros artistas latinos en superar el billón de reproducciones en Pandora.

Proyectos musicales como “El Aire De Tu Casa” (2005), “El Brillo De Mis Ojos” (2010), “Soplando Vida” (2012) y “Besos En La Frente” (2016), han marcado millones de vidas en todo el mundo con canciones como “Sumérgeme”, “Con Manos Vacías”, “Princesas Mágicas”, entre muchas otras.

JAR lanzó su siguiente EP llamado “¿Cómo Me Ves?” el cual salió a la luz el 20 de mayo del 2022 y cuenta con numerosas colaboraciones como Kurt, Brian Sandoval y José Maria Napoleón, esta última sobrepasando más de 10 millones de streams en las diferentes plataformas.

En colaboración con Amazon Music, JAR lanzó el 23 de septiembre su Amazon Originals del tema “Princesas Mágicas” un nueva versión junto a su hija Melissa Romero que logró posicionarse como el Amazon Original #1 en Latinoamérica. Este lanzamiento junto con el EP lograron colocar a JAR en el radar de nuevos seguidores aumentando drásticamente y llegando al día de hoy a más de 10M de oyentes mensuales en plataformas de stream como Spotify, YouTube y Apple Music.

La colaboración con Amazon Music, demostró su adaptabilidad a las plataformas de streaming y su capacidad para llegar a nuevas audiencias lo que lo llevó a participar nuevamente con Amazon en sus “Amazessions” un evento privado para distribución por plataformas digitales donde JAR pudo interpretar sus temas “Se Quedó Conmigo” “Princesas Mágicas” “Mi Universo” y el Cover “Aunque No Te Pueda Ver” del famoso cantante Alex Ubago como propuesta a los artistas participantes de la misma plataforma de stream Amazon Music.

A finales del año 2022 e inicios del 2023 Jesús Adrián Romero nos compartió “A Vivir” ft. Jesús Molina, “No Ha Sido En Vano” y “Fue Tu Amor” ft Coalo Zamorano, temas que forman parte de su más reciente álbum que lleva por nombre “El Cielo Aún Espera”.

“El Cielo Aún Espera” fue lanzado con un focus track el cual le dio su nombre al álbum y es acompañado esta vez del famoso cantante Adriel Favela, en la exploración de Jesús Adrián Romero por nuevos géneros como el Regional Mexicano.

Tras el lanzamiento y rotundo éxito del álbum “El Cielo Aún Espera” JAR continúa sorprendiendo a sus fans con la entrega de dos nuevos videos musicales los cuales se desprenden de su último material de estudio: “Te Esperaré” superando los 3M de views en YouTube y “Amo Todo De Tí” llegando casi al millón de streams a una semana de su lanzamiento en la mencionada plataforma.

Actualmente Jesús Adrián Romero está por continuar su gira “Terrenal Tour” por USA, México y distintas partes del mundo llevando “El Cielo Aún Espera” y su gran repertorio musical a oídos de todos sus fans que año tras año esperan su regreso.

Acerca de SD Concerts:

SD Concerts es una empresa pionera de entretenimiento con sede en República Dominicana que durante más de 20 años se ha consolidado como líder en el Caribe y Centroamérica por la realización de eventos artísticos multitudinarios con los más altos estándares de logística, seguridad, y puesta en escena.

SD Concerts ha producido los conciertos más importantes en la región, que comprenden desde Coldplay, hasta Cirque du Soleil, pasando por artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Rod Stewart.

La compañía se caracteriza por su innovación constante en el mercado y tiene presencia en países con grandes concentraciones de fanáticos como Costa Rica, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, Panamá y Perú