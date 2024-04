Rubby Pérez describe como "épica" la noche que llenó el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico

Rubby Pérez llevaba más de 15 años sin cantar en Puerto Rico, la noche del sábado el público abarrotó El Coca-Cola Music Hall, en su concierto "Volveré Tour", en donde el merenguero dominicano y los puertorriqueños se fundieron en un solo canto y una ovación que duró durante toda la noche.

“Para mí fue una noche épica. Llevaba más de 15 años sin presentarse en Puerto Rico y reencontrarme con su gente, verle interpretar todos mis temas, sin estar vigente en la isla, ver la gente cantar, gritar y vitorear mis canciones me llenó una gran emoción”, confesó el artista en un comunicado de prensa.

Su actuación en El Coca-Cola Music Hall, un aforo que tiene capacidad para cuatro mil personas, fue dedicada a Borinquen y a Quisqueya. El artista estuvo acompañado por su gran orquesta de experimentados músicos y tuvo como invitados a Joseph Fonseca (“Color de Rosa”), Norberto Vélez (“Extrañándote”) y Jandy Ventura (“Hasta la tambora”). También durante el espectáculo Rubby interpretó varios boleros del cantautor boricua Pedro Flores y también tuvo en su menú musical al Mariachi Jalisco con el que interpretó “Si nos dejan” y “Por Amor”.

“Fue un momento muy emotivo tener la oportunidad de hacer un medley de los éxitos en honor a Pedro Flores, esas canciones que se hicieron famosas en la voz de Daniel Santos, y que yo escuchaba a mi mamá cantar cuando era un niño”.

El artistas, que guarda un gran cariño por el pueblo puertorriqueño, asegura que esa noche se reencontraron las emociones, primero porque no se esperaba esa gran respuesta de parte del público, ver un aforo completamente abarrotado, compartir con su familia y amigos dominicanos que viajaron a la isla para ser parte de ese momento histórico

“Fue un concierto en donde puede cantarle a la gente con toda mi alma y mi corazón todos los éxitos que me pidieron y todos los disfrutamos”.

El tema “Volveré” fue el himno de la noche que no solo confirma el vozarrón del anfitrión, sino que provocó que todos los espectadores se pusieran de pie y cantarán el popular tema que representa su época en la orquesta de Wilfrido Vargas. En tanto, en su repertorio no podían faltar canciones como “No voy a llorar”, “Hazme olvidarla”, “Adicto”, “Yo sé que es mentira”, “Locamente enamorado” y “Ella me vivía”.

"Gracias Puerto Rico por todo su apoyo que Dios le bendiga , los llevo en mi corazón. Nos vemos pronto", se despidió Rubby Pérez de su público puertorriqueño.