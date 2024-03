Cancelan concierto de Bad Bunny en Minneapolis sin dar explicaciones

Los seguidores del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en la ciudad de Minneapolis, Minnesota ya no podrán presencial su espectáculo “Most Wanted Tour” luego de que se anunciara su cancelación por razones no reveladas hasta el momento.

Según reporta el medio Start Tribune, los fanáticos de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, fueron informados durante la mañana del jueves que estarían ofreciendo reembolso del “show” pautado para el sábado, 23 de marzo en el Target Center.

La boletería Ticketmaster estaría enviando de manera automática el dinero o crédito, lo que significa que el equipo del “Conejo Malo” no tiene planes de reprogramar la fecha. El intérprete de “Mónaco” no se presenta en esta ciudad desde 2018.

Aunque hasta el momento no se ha ofrecido detalles de la razón para esta cancelación, la lenta venta de los boletos debido a los elevados precios podría ser uno de los motivos, ya que los asientos disponibles fluctuaban entre los $122 y $600.