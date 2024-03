Karol G rompe en llanto por problemas con la energía eléctrica durante su concierto en Guatemala

Karol G pasó un gran susto el jueves cuando el avión privado en el que viajaba tuvo que aterrizar de emergencia en Los Ángeles, Estados Unidos tras detectarse humo en la cabina, aun así la colombiana llegó a tiempo a su show en Guatemala, pero las fallas técnicas la persiguen.

Y es que la Bichota rompió en llanto en su concierto en ese país luego que tuvo que pausar el show por casi 30 minutos tras registrarse fallas en la energía eléctrica y los generadores de energía del escenario se desactivaron, razón por la que se quedaron sin luz.

Entre lágrimas la intérprete de “Mañana será bonito” anunció la situación a los miles de fanáticos que se dieron cita para disfrutar del tour que lleva el mismo nombre de su ultimo álbum.

“Se murieron los generadores de la energía de todo el escenario”, anunció la artista y prosiguió: “No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar”, dijo en medio del llanto.

“Ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a hacer. A lo que vinimos a cantar, pasarla chimba", expresó llorando mientras el público la alentaba coreando su nombre.

Se recuerda que el aparato en el que iba la ganadora de un Grammy y otras personas aterrizó en el aeropuerto de Van Nuys alrededor de las 21:00 horas del jueves sin que se reportasen heridos de inmediato, apuntó la cadena KABC-TV.

El avión había despegado del aeropuerto de Hollywood Burbank con 16 personas a bordo y se dirigió hacia el este, pero regresó cuando el piloto reportó que había humo en la cabina, según KABC.

La causa de la avería se desconocía de inmediato.

Karol G ganó su primer Grammy y fue nombrada Mujer del Año 2024 por la revista Billboard en febrero.