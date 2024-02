“Mi calle triste” es uno de los memorables temas musicales del veterano Camboy Estévez, que a sus 82 años volvió a interpretar con su inigualable voz, en un encuentro con su público dominicano la noche del viernes en el Lungomare Bar & Loung, de la avenida George Washington.

Camboy tenía más de cinco años que no cantaba en su país. Cuando llegó la pandemia, en 2020, el artista, que reside en la ciudad de Nueva York, prefirió cuidarse y no subir a los escenarios escenarios hasta que no fuera seguro.

Así que luego que el mundo volvió a tomar su curso, regresar a su país a cantar, lo hizo con más calma.

Sus seguidores lo esperaban y fue tal el respaldo que ya tendrá una segunda presentación para el viernes 1 de marzo en el mismo lugar.

Este reencuentro, producido por Raphy D’Oleo, tuvo de frente a uno de nuestros grandes artistas, con más de 60 años cantando, y que aún conserva igual tesitura y volumen de voz.

Con su copa de alcohol en mano, sus acostumbrados chistes “subidos de tono” , fue dejando cada uno de sus éxitos “Hoy no estoy para nadie”, “Fruto de nuestro amor”, “Los camino de la vida”, “Mi calle triste “, “Lucía”, “Unión eterna“ y “Fue un ayer”

Como antesala la artista Yohanna Almánzar estuvo amenizando con su impresionante voz, versátil y disfruta lo que ama, así se mostró Yohanna cuando sube al escenario.

Magistralmente pasa de la balada romántica, la canción comprometida, el merengue, la bachata y la salsa.