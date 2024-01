Peña Suazo celebrará 30 años “subido en el palo”, hará concierto en Hard Rock Café

José Virgilio Peña Suazo líder de la Banda Gorda subirá al escenario de Hard Rock Café Santo Domingo el 14 de febrero para celebrar las tres décadas de la Banda Gorda con sus seguidores.

El concierto “30 años, mi historia musical”, que celebrará las tres décadas en la música de José Virgilio Peña Suazo.

“Será una noche en que pondremos a disposición de la gente que nos acompañe un repertorio en el que, no me cabe la menor duda, no habrá espacio para el aburrimiento, eso lo aseguro yo”, resaltó Peña Suazo.

Los 30 años en la música del llamado Rey del Mambo son un ejemplo de trabajo y perseverancia que se han visto recompensados con el apoyo de un público que se ha mantenido fiel a su propuesta, desde aquel primer álbum "Libre al fin", lanzado el 19 de abril de 1994.

El público podrá bailar y disfrutar de un repertorio cargado de energía y buena música que incluye éxitos como "Subido en el palo", "Tú muere’ aquí", "Traigo fuego", "Aquí, pero allá", "Como quiera dicen", "Mi mujer me gobierna", "Pa’ los que sufren", "Dejen esos perros", "Dios me tiene a mí lo mío", "Rey del mambo", entre muchos otros.