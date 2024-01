Analizan cancelar participación de Peso Pluma en Viña del Mar

Fotografía cedida por Activision Call of Duty del cantante mexicano Peso Pluma durante una escena de una grabación. El reconocido artista mexicano Peso Pluma lanzó este viernes la canción "Peligro", inspirada en "Call of Duty: Modern Warfare III", el videojuego de la franquicia que sale a la venta el 10 de noviembre. EFE/ Activision Call Of Duty / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)EFE/Activision Call of Duty