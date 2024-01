Willie Colón detiene concierto luego de sufrir un mareo

El salsero Willie Colón cree en la posibilidad de un retiro pronto tras sufrir un mareo mientras tocaba su trompeta durante su participación en el ‘Súper Concierto’ de la Feria de Cali 2023 en el Estadio Pascual Guerrero en esa ciudad.

Luego de abandonar el escenario por 20 minutos, el artista retomó su presentación y explicó que no había descansado lo suficiente, además del calor que lo terminó dejando sin energía, por lo que espera la decisión de sus médicos sobre si ese espectáculo del 27 de diciembre habrá sido su última vez cantando en vivo.

"Este puede ser mi último concierto, no porque me voy a morir, la verdad no sé cuándo va a llegar eso, pero por muchas razones yo quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias, para darle las gracias a todos ustedes, algunos de ustedes me acompañaron desde los after hours de mala muerte en el barrio, a los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos", aseguró.

"Empecé bien y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme; el calor tampoco ayudó y gracias a Dios pude recuperarme lo suficiente para cerrar mi tanda, estoy bien y gracias por estar pendiente de mí, estoy consultando con mis médicos", agregó.

Con relación a las personas que pedían un reembolso de las boletas que compraron y lo acusaron de haberles robado, el legendario salsero aclaró que no tiene sentido viajar a un lugar, haciendo el mismo esfuerzo, para ganar dinero.

"Para los que me acusaron de robarme la plata, no tiene sentido ir a Cali para hacer eso, es el mismo esfuerzo, para el que dijo que si estoy demasiado de viejo, si los médicos determinen que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 en Cali, Colombia habrá sido el último concierto de Willie Colón", continuó.