Cantante venezolano es atendido de emergencia tras presentar dolor durante un concierto

El cantante venezolano, Reynaldo Armas tuvo que recibir atención medica de emergencia durante un concierto en su país.

Armas, de 70 años, explicó que durante su presentación en Guasdualito, estado Apure, sufrió el dolor lumbar e hipertensión arterial mientras celebraba con sus fanáticos en las Ferias Internacionales de Llaneridad.

“Quiero comentarles antes de que salgan las especulaciones en medios y redes sociales, decirles que anoche en Guasdualito, tuve una presentación un poco accidentada, porque un dolor que me aqueja hace algún tiempo en mi columna, se me agudizó en plena tarima y eso me produjo una baja de tensión, un sudor medio sospechoso y tuve que parar la canción”, explicó el cantante en un video difundido en sus redes sociales y replicado por medios venezolanos.

Estas declaraciones surgen tras los rumores que se generaron en Venezuela por la salud del artista.