Zeo Muñoz en una complicidad romántica con su público en Hard Rock Café

El cantautor dominicano Zeo Múñoz repasó su historia musical en Hard Rock Café durante un concierto en el que mantuvo una conexión con sus seguidores entre anécdotas, canciones y chistes que la fanaticada acogió con agrado.

Durante aproximadamente dos horas, Zeo se hizo acompañar de seis músicos y, en la mayoría de las canciones, de su guitarra, acercándose a saludar a quienes le extendían la mano, brindando con otros y entregando cada canción con la historia que tiene detrás.

Inició con último disco, “Amuleto”, llegando a ritmo de “Amante fantasma”, a la que le siguió “Que hago contigo”, y de inmediato empezó a conectar con la audiencia.

“Gracias por una noche más. La octava en este templo de la música y es gracias a ustedes. Aquí cantamos cosas que duelen, una que otra feliz y algunos llegan, incluso y según me han dicho, a usarme como método de sanación. Esperamos que la pasen muy bien”, sostuvo previo a interpretar “Amuleto” y “La incompatibilidad”.

El cantante Zeo Muñoz cantó lo mejor de su repertorio ante el público capitaleño en Hard Rock Café.

Sumando temas que iban motivando cada vez más a sus fans a ponerse de pie o a grabar partes de sus canciones, Zeo agradeció a la banda que le acompañaba y a otros artistas que se encontraban en el público, y en un acto de espontaneidad, invitó a Obrien Luna, quien le dio un importante espaldarazo en sus inicios como artista.

“Hay dinero que a veces no quisiera haberlo gastado nunca. ¿Les ha pasado? Les cuento que estando yo en Nueva York, estudiando en la universidad cosas que no tienen que ver con la música, me coqueteaba la idea de que me dedicara a cantar, me era descabellada. Un día fui a un lugar y esta persona me dejó tocando con su guitarra; el me dio 50 dólares y ese fue el primer pago que recibí por cantar una canción mía, en vivo y con público”, recordó a la vez que llamó a luna a interpretar juntos “Millones de gallos Rojos”.

Jugando con los colores de cada canción, agregó otras como “La imperfecta”, “Hígado quemao”, “Los Mangos”, “Al tanto de ti”, “Abracadabra” y “No sabía de ti”, con la que se despidió.

Posteriormente, regresó a complacer a sus seguidores y agregó una versión de “El pobre diablo” de Teodoro Reyes”, “La que se puede armar” y “Lo mas tóxico”.

El concierto tuvo como contraparte al cantante Pedri Jiménez, quien conformó una propuesta a ritmo de conocidas baladas.

Tras presentarse en Mao, Salcedo y Santo Domingo, Zeo seguirá a Santiago San Pedro, Jarabacoa, San Cristóbal y Moca.