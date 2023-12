Aunque no con un adiós, sino con un hasta luego… o más bien con un “hasta pronto”, Ricardo Montaner se despidió de los escenarios y qué mejor que hacerlo delante del público dominicano, sus “paisanos” como él mismo los llamó.

El cantautor nacionalizado dominicano cerró su “Te echo de menos tour”, y sus conciertos en general (por el momento) en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, deleitando a sus más fieles fanáticos que no solo lo disfrutaron físicamente, sino que aquellos que se encontraban del otro lado del mundo pudieron disfrutar sus canciones a través de la magia de la tecnología, es que el concierto se transmitió en vivo en las plataformas digitales del artista.

El reloj marcaba las 9:16 de la noche del sábado 16 de diciembre, cuando Montaner subió a escena vistiendo traje negro con camisa blanca interpretando “La cima del cielo”, la primera de las 22 canciones, más un medley, con las que pondría a derrochar sentimientos a los presentes.

“Será”, el tema lanzado en 1991 perteneciente al álbum “El último lugar del mundo”, fue el segundo tema que los dominicanos cantaron a todo pulmón, seguido de “A donde va el amor” (1988) y “El poder de tu amor” (1999), demostrando que aun con el paso del tiempo la buena música prevalece.

Tras unos minutos de ovación del público, el abuelo de Índigo dijo sus primeras palabras: “Normalmente, uno sabe qué decir; en este momento, no sé qué decir”, inició Montaner. “Hace un mes estábamos ensayando y se tomó la decisión de que teníamos que irnos porque el torrencial aguacero que venía cayendo en Santo Domingo era imposible de remontar y decidimos posponer, pero saben qué, me dio más ilusión todavía el pensar que nos íbamos a reencontrar y que si efectivamente aquel día 18 de noviembre los habíamos convocado para reencontrarnos también es cierto que venir a reunirnos justo hoy antes de la Navidad para mí tiene un significado muy importante”, expresó.

Se recuerda que la primera fecha de este concierto estaba pautada para el pasado 18 de noviembre, fatídico día que dejó decenas de personas afectadas y varías víctimas mortales por el paso de un disturbio tropical que ocasionó fuertes lluvias sobre el territorio nacional.

“República Dominicana, paisanos queridos, bienvenidos. Gracias por acompañarme”, dio la bienvenida el artista para seguir un poco más íntimo y sentarse en un taburete, ya sin la chaqueta del traje, e interpretar algunas de sus canciones más coreadas como “Castillo azul”, “Solo con un beso”, en este tema se hizo acompañar de su hijo Héctor, quien entonó junto a su padre y dio las gracias a los dominicanos por acogerlo. Montaner continuó con “Resumiendo”.

Tras “Vamos pa´ la conga”, el artista de origen argentino aseguró que “lo que quiere es complacer a la gente” e inició con la “historia” de una mujer que asistió a su concierto en Nueva York y no quedó satisfecha porque no le cantó sus canciones favoritas, por lo que aprovechó para interpretar algunas canciones que no estaban en su lista.

Con un entusiasmado público vociferando los temas que catapultaron a la fama al cantante, de 66 años, a la fama, la banda entonó la melodía de “Yo que te amé”, “Yo sin ti”, “Ojos negros”, “Para llorar”, “Quisiera” y “Bésame” tras este último tema, el cantautor inició con “Te echo de menos”, una de sus últimas canciones lanzada en 2022 y que aun con no tener el tiempo que las demás, los presentes corearon hasta el final.

Montaner, nacionalizado dominicano en 2019, informó que este último concierto será arte de la segunda temporada de “Los Montaner”, el reality de su familia que se transmite por Disney+.

“Tan enamorados” de álbum “Ricardo Montaner Vol.2” (1988) fue la canción perfecta para que todos los enamorados presentes derrocharan amor y romanticismo acompañando al artista a interpretar esta canción, tras finalizarla el público aplaudió de pie.

Después de “Honda”, “Yo no fumo”, “Déjame llorar”, “La gloria de Dios” y “Me va a extrañar”, Ricardo Montaner se despidió de República Dominicana y el mundo entero (temporalmente) marcando las 11:20 de la noche tras dos horas de un concierto que debe permanecer en la memoria hasta que el artista decida reencontrarse con el público que lo ha reconocido por más de 40 años como uno de los mayores cantautores de América Latina.

Su despedida

El artista, residente en Samaná, expresó que a diferencia de otros artistas, desde que inició su carrera no ha parado y ha estado de gira, por lo que es momento de hacer una pausa para disfrutar de sus hijos, nietos y esposa.

“Esta noche para mí es una muy especial. No es para nada triste, es una noche de inmensa felicidad”, empezó a despedirse Héctor Ricardo Reglero Montaner, nombre de pila del artista.

“Lo que quiero que ustedes sepan es que ustedes son testigos de este último concierto de gira y de este concierto que por un buen tiempo será el último hasta que volvamos a aparecer y digo hasta que volvamos a aparecer porque no se van a librar de mí de ninguna manera”.

Montaner expresó que se está perdiendo de momentos importantes con sus nietos y muchas cosas que va a lamentar y aunque su esposa, Marlene Rodríguez, no estaba tan de acuerdo con su retiro temporal, entendió que le hace falta estar más con ella.

“Me hace falta tener días que no hacer más que contemplarla”, le dijo a su esposa y madre de sus tres últimos hijos, Marlene, quien estaba presente en el concierto. “Después de 30 y años de casado que tú todavía anheles dormir en cucharita con tu esposa, eso es lo mejor que te puede pasar”, expresó.

El artista se despidió con un hasta pronto: “Los voy a extrañar, me voy a ir por un tiempo, pero voy a regresar y en ese tiempo en realidad lo que voy a estar es produciendo canciones nuevas para regalárselas”, dijo Montaner e informó que en los primeros meses del año entrante lanzará nuevos temas.