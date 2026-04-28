Dominicana Paula Cury hace historia en Guadalajara al ganar dos premios con su documental "Niñas escarlatas"

La directora dominicana Paula Cury acaba de marcar un momento clave para el cine caribeño contemporáneo. En la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, uno de los espacios más relevantes para el cine iberoamericano, su documental "Niñas escarlatas" obtuvo dos de los reconocimientos más importantes del certamen, mejor dirección y mejor documental.

No es solo una victoria doble, es una señal clara de que su película logró algo que va más allá de lo técnico, abrir una conversación que muchas veces se evita.

Niñas Escarlatas se adentra en una realidad profundamente compleja y dolorosa, la de niñas y adolescentes obligadas a enfrentar maternidades impuestas en un contexto donde las opciones son limitadas o inexistentes. La película aborda temas como el embarazo en menores de edad, la falta de acceso a decisiones sobre sus propios cuerpos y las consecuencias sociales y emocionales que estas situaciones generan. Lo hace desde un lugar que evita el sensacionalismo. No hay manipulación evidente ni dramatización forzada. Hay observación, paciencia y una mirada que confía en la fuerza de lo que muestra.

El enfoque de Cury es deliberadamente contenido. La cámara no invade, acompaña. Se mantiene cercana, pero respetuosa. Permite que las historias se construyan a través de momentos cotidianos, de silencios, de miradas que dicen más que cualquier diálogo. Esa decisión es fundamental porque transforma el documental en una experiencia emocional acumulativa. No busca impactar en un solo instante, sino quedarse en el espectador de manera progresiva.

Lo que emerge es un retrato de una realidad donde la vulnerabilidad no es circunstancial, sino estructural. Las niñas que aparecen en la película no son presentadas como símbolos ni como estadísticas, sino como individuos con historias específicas, con deseos, con miedos y con una madurez forzada por las circunstancias.

La película no intenta resolver sus historias ni ofrecer respuestas simples. Se limita a exponerlas con una honestidad que resulta difícil de ignorar. Ese nivel de sensibilidad también se refleja en la construcción narrativa.

Cury entiende que el silencio puede ser más poderoso que cualquier explicación. Hay momentos donde la ausencia de palabras se convierte en el centro de la escena, obligando al espectador a confrontar lo que está viendo sin mediaciones. Es un tipo de cine que no busca guiar emocionalmente, sino provocar una reacción que nace de la propia experiencia.

El recorrido de Niñas Escarlatas por festivales ya venía anticipando este tipo de recepción. La película ha sido parte de circuitos internacionales donde el cine documental encuentra un espacio más abierto para propuestas que priorizan la mirada autoral sobre la estructura convencional. En esos espacios, la obra de Cury comenzó a posicionarse como una de las voces más relevantes dentro del documental latinoamericano reciente.

Sin embargo, el reconocimiento en Guadalajara representa un punto de inflexión. No solo por la visibilidad del festival, sino por lo que significa dentro del ecosistema del cine iberoamericano. Es un espacio donde las películas no solo se exhiben, sino que se validan.

Ganar en este contexto implica que "Niñas escarlatas" no solo funciona como obra, sino como discurso dentro de una conversación más amplia sobre el presente de la región.

El jurado reconoce en Cury una dirección que no necesita imponerse para ser evidente. Hay un control claro del ritmo, de la distancia, de lo que se decide mostrar y lo que se deja fuera de cuadro. Esa precisión es lo que permite que el documental mantenga su coherencia sin perder intensidad. No hay exceso, pero tampoco hay vacío.

También hay una dimensión política que atraviesa toda la película, aunque nunca se presente de manera explícita. No se trata de un discurso directo, sino de una acumulación de realidades que terminan señalando un sistema que condiciona las vidas de estas niñas. La ausencia de opciones se convierte en el verdadero conflicto, uno que no se resuelve dentro de la narrativa, sino que queda abierto, como una extensión de la realidad misma.

Paula Cury exhibe sus dos trofeos a mejor dirección y mejor película documental para "Niñas escarlatas".

Para el cine dominicano, este logro tiene un peso particular. No es frecuente que documentales de esta naturaleza alcancen este nivel de reconocimiento internacional. Y cuando lo hacen, suelen abrir un espacio para que nuevas historias encuentren una plataforma más amplia. Niñas Escarlatas se inserta dentro de ese momento, no como una excepción, sino como una confirmación de que hay una evolución en la forma en que el país se está representando a sí mismo en el cine.

Más allá de los premios, lo que queda es la sensación de haber visto una película que no busca ser cómoda. Es una obra que exige atención, que no se deja consumir rápidamente, que permanece incluso después de haber terminado. En un contexto donde el contenido se mueve con velocidad constante, esa permanencia se vuelve rara.

El triunfo de Paula Cury en Guadalajara no es solo un reconocimiento a una película bien ejecutada. Es la validación de una mirada que entiende el cine como una herramienta para observar, para cuestionar y, sobre todo, para no mirar hacia otro lado.