Festival de Cine de la India exhibe su propuesta 2026 en Caribbean Cinemas de Downtown Center

La Embajada de la República de la India en Santo Domingo, en colaboración con Caribbean Cinemas, desarrolló su "Hola Bollywood 2026", un Festival de Cine Indio que se realizó en Caribbean Cinemas, Downtown Center,

"Hola Bollywood 2026" tuvo como objetivo mostrar la riqueza, diversidad y dinamismo contemporáneo del cine indio, ofreciendo al público dominicano una selección curada de películas aclamadas por la crítica, producciones ganadoras del Óscar y éxitos recientes de taquilla.

El festival presentó filmes de una amplia variedad de géneros, incluyendo romance, epopeyas históricas, temáticas sociales contemporáneas y cine de iniciación, incorporando tecnología de vanguardia, efectos visuales y experiencias cinematográficas inmersivas, incluyendo 3D.

Todas las películas fueron exhibidas subtituladas o dobladas al español, garantizando la accesibilidad para el público dominicano y promoviendo un mayor intercambio cultural a través del cine.

A través de esta iniciativa, la Embajada de la India busca fortalecer los lazos culturales entre la República de la India y la República Dominicana, utilizando el cine como un lenguaje universal que fomenta el entendimiento mutuo, la creatividad y el diálogo entre los pueblos.

"Hola Bollywood" también sirve como una plataforma para destacar la creciente presencia global del cine indio y para compartir información sobre iniciativas del Gobierno de la India que apoyan las coproducciones internacionales y el rodaje de producciones cinematográficas en la India, fomentando la colaboración entre cineastas y las industrias creativas a nivel mundial.

EN IMÁGENES

Público asistente a una de las tandas del "Hola Bollywood 2026", Festival de Cine Indio en Caribbean Cinemas, Downtown Center.

El embajador de la India, Kishan Dan Dewal, y el embajador Jorge Santiago, encargado de la división de Asia y Oceanía del MIREX encabezaron la ceremonia de apertura del Festival de cine Hola Bollywood realizado en Caribbean Cinemas de Downtown Center.