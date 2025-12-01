Jóvenes de Boca Chica estrenan su primera película "Jungla de concreto"

"Jungla de concreto", la primera película creada por un grupo de jóvenes del municipio de Boca Chica, realizó su premier.

El evento tuvo lugar en la Sala Capitular de la Alcaldía Municipal, donde asistieron invitados especiales y personalidades de la zona.

El estreno contó con una alfombra roja que resaltó la creatividad y talento de la comunidad, destacando la participación de un elenco compuesto por niños, adolescentes y adultos del municipio.

La producción estuvo bajo la dirección de Samuel Hogan, quien también se encargó de la grabación y edición de esta historia cinematográfica.

La iniciativa fue posible gracias al apoyo y patrocinio de empresarios locales, entre ellos Johan Pluyer, quien expresó su satisfacción al ver cómo la juventud del municipio apuesta por el cine y la creación artística.

Los creadores y actores de Jungla de Concreto afirmaron que esta película marca el inicio de un camino lleno de oportunidades y aprendizaje. Asimismo, hicieron un llamado a los productores, directores y expertos de la industria cinematográfica nacional para recibir orientación, acompañamiento y oportunidades que les permitan expandir su talento y continuar representando a Boca Chica en las artes visuales.