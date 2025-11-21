"Animales", la película dominicana +18 de menos flores y más sudor

El deseo se apodera de la pantalla con “Animales”; estrenan el tráiler oficial

La nueva película de Bougroup dirigida por José Ramón Alamá, de clasificación: R (adultos); presenta una comedia de parejas donde el amor, el poder y el placer chocan sin pedir permiso.

Santo Domingo. - Bougroup presentó el tráiler oficial de su nueva producción cinematográfica “Animales”, una comedia de parejas que desnuda la negociación del deseo en la intimidad: menos flores, más sudor. Escrita y dirigida por José Ramón Alamá, la película explora cómo hay puertas que, si se abren, hay que estar preparados para las consecuencias.

El material ya está disponible para el público en el canal oficial de la productora Bougroup, con una puesta en pantalla sensual, tensa y moderna, “Animales” se posiciona como el estreno adulto de la temporada. La campaña arranca con el lema “Menos flores. Más sudor.”, y prepara activaciones especiales alrededor de San Valentín, enfocadas en público mayor de 18 años.

La película lleva a su primer protagónico en el cine a dos figuras de los medios de comunicación: Pamela Sued y Vitaly Sánchez, quienes se acompañan de reconocidos actores como David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo.

Video

"Animales". Trailer Oficial



Luego del éxito de “Los Rechazados” que se convirtió en el filme más visto en su día de estreno en la etapa post pandemia, llega a las salas en el mes de febrero del año 2026 la cinta “Animales”, la cual promete subir la temperatura del público adulto.

Bougroup continúa elevando el cine dominicano a territorios nuevos, en lo creativo, lo técnico y lo comercial, con campañas de alto voltaje y una visión de IP que trasciende pantallas. Su alianza estratégica con The Walt Disney Company (Disney+/Star+/Hulu) ha abierto una ventana de distribución sin precedentes para contenidos dominicanos, consolidando a la compañía como referente regional.

“Animales” se suma a ese camino: cine adulto, sofisticado y sin concesiones, pensado para conectar con audiencias locales e internacionales.

SINOPSIS

Un grupo de amigos que se conocen de toda la vida descubre que hay puertas que nunca se deben de abrir. Lo que empieza como un juego de deseo se convierte en una espiral de celos, mentiras y traiciones que arrasa con sus relaciones. Muy pronto entenderán que todos tenemos un lado animal.

“Animales” llegará a todas las salas del país el jueves 5 de febrero, abriendo la temporada de San Valentín con una propuesta adulta, sensual y provocadora.