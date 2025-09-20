Restos de Arturo Alberto Báez, hijo del cineasta Fernando Báez, serán sepultados este domingo

Los restos del cineasta Arturo Alberto Báez Cordero, hijo del cineasta Fernando Báez y cantante María Cordero, serán expuestos este domingo 21 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo, y posteriormente serán sepultados a las 3:00 de la tarde de ese mismo día en el Parque Cementerio Puerta del Cielo.

El cuerpo sin vida del joven de 34 años fue trasladado desde Nueva York tras fallecer el pasado 14 de septiembre en un trágico accidente de tránsito múltiple en esa ciudad.

Según reportes, el accidente se originó cuando una minivan Honda Odyssey que circulaba a alta velocidad impactó contra el Mercedes Benz que conducía Arturo Báez, lanzándolo hacia un tercer vehículo, marca Dodge. El choque provocó que uno de los vehículos se incendiara de inmediato.

Arturo fue rescatado por los miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y llevado de emergencia a un hospital del área, pero no logró sobrevivir a pesar de los esfuerzos médicos.

Mientras, una mujer de 38, quien viajaba en la Honda, permanece en estado crítico y sus dos acompañantes resultaron con heridas menores y se encuentran estables. Por su lado, el conductor del Dodge está fuera de peligro.

La policía identificó a Alexey Ivanov, de 38 años, como el responsable del accidente, por lo cual enfrenta varios cargos: homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, conducción temeraria, asalto y desobediencia a una señal de tránsito.