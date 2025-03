Blake Lively pide a juez que desestime la contrademanda presentada por Justin Baldoni en su contra

La actriz Blake Lively le pidió a un juez el jueves que desestime una contrademanda presentada en su contra por su coprotagonista de “It Ends With Us”, Justin Baldoni, calificando sus acusaciones de “vengativas y confusas” después de que ella la demandara por acoso sexual y represalias.

Los abogados de Lively escribieron en documentos presentados en el tribunal federal de Manhattan que las afirmaciones de Baldoni y su compañía de producción de que él y sus compañías fueron difamados eran un "abuso profundo del proceso legal".

“La ley prohíbe utilizar demandas por difamación como arma, como esta, para tomar represalias contra personas que han presentado demandas legales o han hablado públicamente sobre acoso sexual y represalias”, dijeron los abogados.

Lively solicitó una indemnización no especificada al demandar a Baldoni a finales de diciembre por presunto acoso sexual y represalias. Este contrademandó por 400 millones de dólares, acusando a Lively y a su esposo, el actor de "Deadpool" Ryan Reynolds, de difamación y extorsión.

El miércoles, los abogados de Reynolds presentaron documentos en la contrademanda instando a que se lo desestime como acusado en la contrademanda a las afirmaciones de Lively de que Baldoni y partes relacionadas lanzaron una campaña en las redes sociales para "destruirla" después de que ella denunciara en privado un presunto acoso sexual y conducta inapropiada contra ella y otras personas en el set de filmación.

“¿Y qué tiene que ver Ryan Reynolds con esto, legalmente hablando, aparte de ser un cónyuge comprensivo que ha presenciado de primera mano la devastación emocional, reputacional y financiera que ha sufrido la Sra. Lively?”, escribieron.

En documentos judiciales recientes, los abogados de Baldoni escribieron que las declaraciones y acciones calumniosas de Lively y partes relacionadas habían arruinado a sus clientes.

“Sus reputaciones están destruidas, sus negocios están en ruinas y les arrebataron su propia película”, dijeron en documentos judiciales.

Ambas partes se han acusado mutuamente de intentar arruinarlas.

"It Ends With Us", una adaptación de la novela superventas de Colleen Hoover de 2016 , que comienza como una historia de amor pero da un giro oscuro hacia la violencia doméstica, se estrenó en agosto y superó las expectativas de taquilla con un debut de 50 millones de dólares. Sin embargo, el estreno de la película estuvo envuelto en especulaciones sobre la discordia entre Lively y Baldoni.

Lively se hizo famosa tras aparecer en la película de 2005 "La Hermandad de los Pantalones Viajeros". Consolidó su fama en la serie de televisión "Gossip Girl" de 2007 a 2012, antes de protagonizar películas como "The Town" y "The Shallows".

Baldoni protagonizó la comedia televisiva “Jane the Virgin”, dirigió la película de 2019 “Five Feet Apart” y escribió “Man Enough”, un libro que se opone a las nociones tradicionales de masculinidad.