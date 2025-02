Las estrellas de Hollywood que rechazaron un Óscar

Los Premios Óscar son el reconocimiento más importante del mundo del cine. Sin embargo, y aunque cueste creerlo, a lo largo de los años no todas las estrellas de Hollywood se mostraron de acuerdo al momento de recibirlo.

A días de la 97ª edición, que se celebrará el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, te contamos qué figuras rechazaron el reconocido galardón.

Dudley Nichols

El guionista, escritor y director de cine estadounidense fue reconocido por la Academia con cuatro nominaciones y una victoria en 1936 por el drama de la guerra irlandesa The Informer (1935), dirigida por John Ford. Pero, debido a una disputa con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, rechazó el premio al Mejor Guion Original.

Dudley no solo era guionista, sino que además estaba involucrado en la fundación del Screen Writers Guild, el sindicato original de escritores de Hollywood, y fue su presidente entre 1937 y 1938. Fue tal el enfrentamiento que la Academia y el sindicato tuvieron que, desde esa fecha, 15 estrellas “olvidaron” ir a buscar su premio.

George C. Scott

En 1971 el actor rechazó el galardón como Mejor Actor por el film de drama bélico Patton (1970). Scott había avisado con anticipación que si ganaba no recibiría el premio porque creía que cada actuación dramática era totalmente única y que la comparación con otras era tediosa e inútil. Además, en un telegrama que le envió a la organización cuando se enteró de que estaba nominado, definió a la ceremonia como un “desfile de carne de dos horas, una exhibición pública con suspenso artificial con razo­nes meramente económi­cas”.

Asimismo, pidió que su nombre no figurara entre las estrellas de la terna a la que formaba parte. “Les solicito respetuosamente que retiren mi nombre de la lista de nominados. Mi solicitud no tiene la intención de denigrar a mis colegas. Además, por peculiar que parezca, no pretendo ofender a la Academia. Simplemente, no deseo estar involucrado”, lanzó.

Marlon Brando

Un año después de ese caso, el actor considerado como una de las figuras más importantes de Hollywood, siguió los pasos de su colega. Pese a que en 1972 estaba nominado como Mejor Actor por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino, decidió no asistir a la ceremonia.

Anteriormente, Brando había recibido un Oscar en la misma categoría por la película Ley del silencio. Pero como en 1972 Estados Unidos atravesaba un fuerte enfrentamiento entre nativos y el FBI -además de que Marlon estaba en contra de las formas en el que el cine retrataba a los indios- decidió no asistir a la ceremonia y rechazar la estatuilla.

La activista Sacheen Littlefeather fue la encargada de subir al escenario. Vestida con el atuendo de los Apache (el cual incluía piel de gamo con flecos y adornos de plumas) y un discurso de ocho hojas que el mismo Marlon había escrito, decidió resumirlo por falta de tiempo.

“Esta noche represento a Marlon Brando. Me pidió que les diga en un discurso muy largo, que no puedo compartir con ustedes por falta de tiempo, que lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso. Y las razones de esto son el trato que hoy en día reciben los indios americanos en la industria cinematográfica y en la televisión (...) Ruego en este momento que no me haya entrometido en esta velada y que en el futuro, nuestros corazones y nuestros entendimientos se encuentren con amor y generosidad”, expresó entre aplausos, pero también abucheos.

John Gielgud

A lo largo de su carrera, el actor y director británico ganó dos premios Oscar, tres Tony, un Emmy y un Grammy; sin embargo, no estaba para nada feliz con esto. “Realmente detesto todas las tonterías de las felicitaciones mutuas y las comparaciones odiosas que evocan”, dijo en 1982, negándose a aceptar su estatuilla como Mejor Actor de Reparto por la película Arthur (1981).

Paul Newman

En 1985 el actor, director y productor estadounidense rechazó asistir a la ceremonia debido a que había sido nominado siete veces en la categoría a Mejor Actor y no había sido ganador hasta la octava ocasión, en 1986. En aquel entonces, dijo que estaba cansado de irse siempre con las manos vacías.

Peter O’Toole

El actor inglés tenía varias nominaciones, pero ninguna estatuilla a lo largo de su carrera. Debido a esto, la Academia decidió darle un Oscar Honorario en el año 2003. Agradecido por el reconocimiento, O’Toole, quien en aquel entonces tenía 70 años, rechazó la mención, ya que sintió que le estaban otorgando una “jubilación prematura” y los invitó a repetir el ofrecimiento para cuando cumpliera los 80.

Ante la insistencia de la Academia, recibió el galardón, pero aseguró que le quedaban muchos papeles por hacer. En 2007 fue nominado por Venus (2006); sin embargo, la de 2003 terminó siendo su única estatuilla.

Más allá de estos casos, es preciso mencionar que, a lo largo de los años, varias estrellas que se consagraron como ganadoras en sus respectivas categorías no estuvieron presentes para recibir el premio. Algunas no asistieron por temas de agenda, otras porque no estaban de acuerdo con la Academia y algunas por conflictos personales que les acontecían en aquel momento. También estuvieron aquellos famosos a los que directamente no les gustaba asistir a las ceremonias o no fueron porque pensaron que no iban a ganar... y terminaron haciéndolo.

En la lista de ganadores que no tuvieron su foto con el premio sobre el escenario se encuentran Katharine Hepburn, Woody Allen, Roman Polanski, Michael Caine, Eminem, Stanley Kubrick y Elizabeth Taylor.

Sin embargo, no asistir a la ceremonia no siempre es sinónimo de rechazar el premio. Uno de los casos más recientes es el de Anthony Hopkins, quien en 2021, a los 83 años, recibió su segundo Oscar a Mejor Actor por su trabajo en El padre (The Father). Su categoría se anunció al final de la ceremonia, pero en ese momento él dormía en su casa de Gales. Al otro día cuando se despertó le dieron la buena noticia y él grabó un video para agradecer la distinción.