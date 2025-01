"Flight Risk", de Mel Gibson, logró liderar la taquilla este fin de semana a pesar de las críticas

Los críticos la criticaron duramente y el público no la calificó mucho mejor. Pero a pesar de la turbulencia, “Flight Risk” de Mel Gibson logró abrir en el primer lugar de la taquilla con una modesta recaudación de 12 millones de dólares, según cálculos de los estudios difundidos el domingo.

En un fin de semana tranquilo, incluso para el típicamente gélido mes de enero en lo que a cine se refiere, el primer puesto le correspondió al thriller de Lionsgate protagonizado por Mark Wahlberg como un piloto que lleva a una mariscal del aire (Michelle Dockery) y a un fugitivo (Topher Grace) a través de Alaska. Pero no fue un resultado particularmente triunfal para la secuela de “Hacksaw Ridge” de Gibson, de 2016. Las críticas (21% frescas en Rotten Tomatoes) y las puntuaciones de la audiencia (una “C” en CinemaScore) fueron terribles.

El presidente Donald Trump nombró recientemente a Gibson “embajador especial” en Hollywood, junto con Jon Voight y Sylvester Stallone.

De cara al fin de semana, la atención de Hollywood estaba más centrada en el Festival de Cine de Sundance y en las nominaciones al Oscar del jueves, que fueron pospuestas dos veces por los incendios forestales en la región de Los Ángeles.

El fin de semana también fue una pequeña prueba para ver si el “golpe” de los Oscar, que a veces sigue a las nominaciones, todavía existe. La mayoría de las películas contendientes ya han completado la mayor parte de sus presentaciones en cines y es más probable que vean un repunte en VOD o streaming.

Pero la táctica más audaz del fin de semana fue la de A24, que promovió el estreno masivo de “The Brutalist”, una epopeya de tres horas y media nominada a 10 premios Oscar de la Academia de Brady Corbet. Aunque algunos ejecutivos inicialmente consideraron que “The Brutalist”, que se está proyectando con un intermedio, era “indistribuible”, Corbet dijo que A24 adquirió la película en el Festival de Cine de Venecia y logró un sólido negocio, recaudando 6 millones de dólares en un estreno limitado.

En su estreno general, recaudó 2,9 millones de dólares, una suma lejos de ser un éxito de taquilla, pero el mejor fin de semana hasta el momento para “The Brutalist”.

La audiencia fue francamente minúscula para otra nominada a mejor película: “Nickel Boys” de RaMell Ross. Filmada de manera innovadora casi en su totalidad en primera persona, el estreno de Amazon MGM Studios recaudó solo $340,171 en 540 salas después de expandirse a 300 cines.

Después de uno de los fines de semana de Martin Luther King Jr. más bajos en años, ningún lanzamiento nuevo tuvo un gran impacto.

“Presence”, de Steven Soderbergh, una película de terror que recibió buenas críticas y que se filmó desde la perspectiva de un fantasma dentro de una casa suburbana, debutó con 3,4 millones de dólares en 1.750 salas. La película, estrenada por Neon y adquirida en el festival de Sundance del año pasado, se realizó por tan solo 2 millones de dólares.

Los primeros puestos los ocuparon las películas que aún no han salido del cine. “Mufasa: El Rey León”, de Walt Disney Co., en su sexto fin de semana de estreno, recaudó 8,7 millones de dólares y se mantuvo en el segundo puesto. Tras un comienzo lento, la película dirigida por Barry Jenkins ha recaudado 626,7 millones de dólares a nivel mundial.

“One of Them Days”, la comedia protagonizada por Keke Palmer y SZA de Sony Pictures, se mantuvo bien en su segundo fin de semana, con una caída de apenas un 32% y 8 millones de dólares en ventas de entradas. En los últimos años, pocas comedias han tenido éxito en la pantalla grande, pero “One of Them Days” ha demostrado ser una excepción.

Ventas estimadas de entradas vendidas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras finales a nivel nacional se darán a conocer el lunes.

1. “Flight Risk”, 12 millones de dólares.

2. “Mufasa: El Rey León”, 8,7 millones de dólares.

3. “One of Them Days”, 8 millones de dólares.

4. “Sonic the Hedgehog 3”, 5,5 millones de dólares.

5. “Moana 2”, 4,3 millones de dólares.

6. “Presence”, 3,4 millones de dólares.

7. “Wolf Man”, 3,4 millones de dólares.

8. “A Complete Unknown”, 3,1 millones de dólares.

9. “Den of Thieves 2: Pantera”, 3 millones de dólares.

10. “The Brutalist”, 2,9 millones de dólares.