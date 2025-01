Pamela Anderson resurge en el cine con "The Last Showgirl"

En una era donde las segundas oportunidades rara vez se conceden en Hollywood, Pamela Anderson ha resurgido como una de las actrices más fascinantes del 2025 gracias a su conmovedora interpretación en The Last Showgirl.

Dirigida por Gia Coppola y escrita por Kate Gersten, esta película no solo redefine la narrativa sobre las mujeres mayores en el cine, sino que también consolida a Anderson como una fuerza dramática a tener en cuenta.

La película cuenta la historia de Shelly Gardner, una bailarina de Las Vegas de 57 años que enfrenta el ocaso de su carrera mientras su vida personal y profesional se desmoronan con el cierre del mítico espectáculo Le Razzle Dazzle.

Este clásico revue de estilo francés, donde Shelly ha brillado durante tres décadas, sirve como un marco perfecto para explorar temas universales como la identidad, la reinvención y la lucha por encontrar sentido en medio de la adversidad. Bajo el lente íntimo y poético de Coppola, The Last Showgirl invita al público a reflexionar sobre el valor de la vulnerabilidad y el peso de las decisiones.

En una rueda de prensa organizada para el estreno de la película, Gia Coppola compartió detalles fascinantes sobre cómo Pamela Anderson se convirtió en la protagonista de esta historia. Inicialmente, la directora no tenía conocimiento profundo del talento actoral de Anderson.

Sin embargo, después de ver el documental de Netflix sobre la vida de la icónica estrella, Coppola supo que había encontrado a su Shelly. “Pamela tiene una vulnerabilidad y un espíritu creativo que encajaban perfectamente con el personaje. Sabía que no podía aceptar un ‘no’ como respuesta”, confesó la directora.

El camino no fue sencillo. El primer intento de Coppola de contactar a Anderson a través de su agente fue rechazado rápidamente. Sin embargo, la determinación de la directora la llevó a contactar a Brandon Lee, hijo de Anderson, quien finalmente logró que el guion llegara a las manos de su madre. Para Anderson, el proyecto fue un regalo inesperado. “Sentí que podía poner toda mi experiencia de vida en esto. Era una oportunidad que no podía dejar pasar”, reveló la actriz.

Pamela Anderson siempre ha sido un nombre sinónimo de glamour y cultura pop. Desde su descubrimiento en 1989 hasta su reinado en Baywatch y sus portadas récord en Playboy, Anderson ha sido una figura pública cuya imagen ha eclipsado a menudo su potencial artístico. Con The Last Showgirl, este paradigma está cambiando. Anderson entrega una interpretación llena de matices, mostrando una profundidad emocional que pocos esperaban.

La actriz confesó que su paso por Broadway en Chicago fue un momento clave en su vida. Interpretar a Roxie Hart le dio confianza y le abrió las puertas a nuevas oportunidades: “De Baywatch a Broadway, eso tiene un buen sonido. Pero nunca pensé que podría tener una oportunidad real en el cine”. Sin embargo, cuando leyó el guion de The Last Showgirl, supo que había encontrado un papel que podía aprovechar toda su experiencia de vida.

Si bien Pamela Anderson es el corazón de la película, el resto del elenco y equipo también merecen reconocimiento. Christopher Abbott interpreta a Eddie, el productor del espectáculo, aportando una actuación que complementa perfectamente la de Anderson. Jamie Lee Curtis, en un papel secundario, es otra de las joyas del filme. Coppola la describió como una colaboradora incansable: “Su experiencia y disposición para trabajar en equipo elevaron cada escena en la que estuvo”.

El proceso de rodaje fue una colaboración constante. Coppola relató cómo el equipo trabajó juntos para dar vida a sus personajes: “Con Pamela, Jamie y Christopher, cada idea que aportaron enriquecía la narrativa. Fue una experiencia profundamente educativa y satisfactoria”.

Uno de los aspectos más destacables de The Last Showgirl es cómo Gia Coppola logra capturar la esencia de Las Vegas. Lejos de los estereotipos de luces brillantes y excesos, la directora nos ofrece una visión nostálgica y melancólica de la ciudad. Le Razzle Dazzle se convierte en un microcosmos donde los sueños y las desilusiones coexisten, y cada rincón del escenario refleja el paso del tiempo.

Coppola, quien se convirtió en madre durante la producción, admitió que la experiencia influyó en su enfoque del filme. “La maternidad me ayudó a comprender la importancia de la belleza y la vulnerabilidad en la vida de las mujeres. Las Vegas, con toda su ostentación, es también un lugar lleno de historias de sacrificio y lucha”, reflexionó.

Desde su estreno, The Last Showgirl ha sido recibida con elogios por la crítica, especialmente por la actuación de Anderson. Su nominación al Globo de Oro ha generado rumores sobre una posible candidatura al Oscar, y no es difícil entender por qué. Hollywood adora las historias de reinvención, y esta película podría marcar un antes y un después en la carrera de la actriz.

“Realmente siento que la gente me está viendo de manera diferente”, comentó Anderson. “Es emocionante recibir más respeto en la industria y, honestamente, siento que este es el comienzo de mi carrera”. Además de The Last Showgirl, Anderson también aparecerá en otros dos filmes este año: un reboot de The Naked Gun junto a Liam Neeson y la satíra oscura Rosebush Pruning de Karim Aïnouz.

The Last Showgirl es mucho más que una película sobre el fin de una era en Las Vegas. Es una exploración de la belleza, la creatividad y la capacidad de las mujeres para reinventarse. En palabras de Anderson: “Sentirse vista y hermosa es algo poderoso. Y no puedo imaginar mi vida sin eso”.

Gia Coppola logró capturar esta esencia al trabajar de cerca con un elenco apasionado y una narrativa que celebra la vulnerabilidad como una fortaleza. La película no solo presenta a Pamela Anderson bajo una nueva luz, sino que también ofrece al público una experiencia cinematográfica que invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias moldean nuestras identidades.

En The Last Showgirl, Pamela Anderson, Gia Coppola y un equipo de talentos excepcionales nos entregan una historia que resuena profundamente en la audiencia. Es un recordatorio de que la belleza, la creatividad y la capacidad de reinventarse no tienen fecha de caducidad.

Con actuaciones poderosas, una gran dirección y una narrativa que entrelaza nostalgia y esperanza, esta película es más que un drama; es un manifiesto sobre la resiliencia humana. The Last Showgirl no solo promete ser una de las cintas más memorables del año, sino también el capítulo inaugural de una nueva Pamela Anderson, una actriz cuyo tiempo, finalmente, ha llegado.