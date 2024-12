Estreno: "Babygirl" explora intensamente el deseo sexual femenino y la dinámica social

Antes de que aparezca la primera imagen, ya se pueden escuchar sus gemidos. Romy (Nicole Kidman) sólo finge el orgasmo para su marido, el director de teatro, Jacob (Antonio Banderas).

La mujer de negocios de gran éxito y madre de dos hijos se cuela en una habitación vecina para satisfacerse en secreto hasta tener un orgasmo: viendo porno humillante en el que una mujer es azotada por su amo.

Halina Reijn es una actriz de éxito en su país desde los años 90. Pero la holandesa no celebró su gran avance internacional hasta 2022 con la publicitada caricatura slasher “Bodies Bodies Bodies”, su segunda película como guionista y directora.

En lugar de continuar inmediatamente con otra historia de terror después de este éxito, Reijn continúa su debut como directora Instinct, que todavía se hizo en los Países Bajos, con su segunda producción de A24 Babygirl: en ella, la estrella de "Game Of Thrones Carice van Houten" interpreta a un psicólogo carcelario que se siente atraído sexualmente, precisamente, por un brutal violador en serie.

Ahora las fantasías de Romy son mucho menos inquietantes (y, al menos desde "Cincuenta sombras de Grey"", mucho más adecuadas para el mainstream), pero en Babygirl" se desarrolla un intenso juego sobre el poder y la impotencia, que también tiene una sorprendente cantidad de negro. humor.

De camino al trabajo, Romy observa cómo un joven hace obedecer con una señal a un perro que ladra amenazadoramente y que se ha desprendido de su abrumador dueño.

El proceso desencadena inmediatamente en la directora general de una empresa de robótica sentimientos sexuales que continúan acumulándose cuando el joven, que parece tan decidido, es presentado a ella poco después como nuevo pasante en su empresa.

Samuel (Harris Dickinson) también siente lo que Romy realmente anhela. Utiliza comentarios autoritarios, inapropiados para su puesto, para comprobar si va por el buen camino.

Estas provocaciones, que ciertamente no serían bien recibidas por el departamento de recursos humanos, van aumentando lentamente hasta que se produce la primera reunión en un hotel.

Aunque los dos todavía no saben exactamente cuáles son sus respectivos roles, Romy todavía tiene el mejor orgasmo de su vida.

Sin embargo, parece claro desde el principio que las cosas no pueden terminar bien: a Romy no sólo le gusta el sexo sumiso, sino también el riesgo de que la aventura, que en muchos sentidos es inapropiada, pueda hacer que toda su vida perfecta implosione.

A diferencia de las secuelas clandestinas, la primera parte de la trilogía "Cincuenta sombras de Grey" es definitivamente divertida como una versión sadomasoquista de mala calidad de “Cenicienta”.

Pero la escena en la que Christian Grey presenta a su nuevo “interés amoroso” Anastasia Steele con un contrato sadomasoquista multifacético sigue siendo uno de los momentos más tontos de la franquicia.

"Babygirl", que se estrena este jueves 26 en los cines dominicanos, también trata mucho de negociar el poder (sexual), pero esto sucede aquí de una manera sorprendentemente compleja: Romy y Samuel no son profesionales cuyo departamento legal ya haya negociado todas las cláusulas.

En cambio, al principio los dos están completamente abrumados por la situación y sus sentimientos.

En lugar de dominar a Romy, Samuel, por lo demás seguro de sí mismo, siempre comienza sus exigencias en el primer encuentro sexual con un cortés “Por favor?”

La ingenuidad con la que los dos abordan la realización de sus fantasías sexuales a menudo se convierte en humor negro: sí, cuando Nicole Kidman, gateando a cuatro patas, bebe leche de un cuenco como un gatito, luego (vergonzosamente) se le permite entrar al pasillo o directamente).

El hecho de que el (por cierto, sin látigos) romance sadomasoquista también sea muy bueno para entretener a nivel humorístico no cambia el hecho de que son precisamente estas inseguridades admitidas las que hacen que la película parezca tan "adulto".

La historia del joven en prácticas de 23 años y su jefe, 30 años mayor que él, no es sólo un escenario excitante porno.

El tema que explora este tercer largometraje de Reijn no es nuevo. Desde Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950) hasta la reciente Last Summer (Catherine Breillat, 2023), pasando por The Graduate (Mike Nichols, 1967), Harold y Maude (Hal Ashby, 1971) o Dangerous Liaisons (Stephen Frears, 1988), el cine a menudo ha abordado las relaciones transgresivas entre personajes de edades y estatus opuestos.

Sin embargo, lo que distingue a "Babygirl" es su capacidad para seguir adelante con su propuesta con valentía, negándose a ceder.

En un contexto donde las historias tienden a favorecer los retratos correctos y edificantes y los discursos #MeToo, a menudo consensuados, destaca Halina Reijn.

Se atreve a representar relaciones carnales explícitas, cercanas al sadomasoquismo, evitando las trampas del voyeurismo y los clichés.

Esta elección confiere a la película su carácter inquietante. Aquí no se trata de un juego erótico, sino de una historia inquietante: la de una líder empresarial, una mujer poderosa, que se deja arrastrar por una dinámica de dominación-degradación orquestada por un hombre más joven y emprendedor y hombre seguro de sí mismo.

A través de este cambio de mujer dominante a objeto bajo control, "Babygirl" explora intensamente el deseo femenino, la dinámica social y los sutiles mecanismos de control que operan dentro de la pareja.

La película también aborda las nociones de consentimiento, al tiempo que cuestiona el peso de los estereotipos impuestos a las mujeres en el mundo profesional.

La directora debe encarnar una imagen de éxito incansable para sus condescendientes colegas masculinos y al mismo tiempo servir como un modelo inspirador para sus colegas femeninas más jóvenes.

Bajo la apariencia de una cincuentona rica y poderosa, atractiva y exitosa, se esconde una mujer marcada por el envejecimiento, las fantasías no reconocidas y los impulsos enterrados.

Estas contradicciones dan lugar a una obra sorprendente que, aunque sigue siendo relativamente clásica en su tema y un poco suave en su puesta en escena, demuestra delicadeza y profundidad psicológica en sus retratos. En mi opinión, son el punto fuerte de la película.

Veinticinco años después de la inolvidable "Eyes Wide Shut", de Stanley Kubrick, Nicole Kidman encuentra aquí un papel importante, que interpreta con rara intensidad.

A su lado, el inglés Harris Dickinson, revelado en "El triángulo de la tristeza" (Ruben Östlund), interpreta a un treintañero escalofriante y absolutamente antipático.

Lo que realmente parece faltarle a "Babygirl" es una mayor originalidad estilística al hablar de temas como el problema del envejecimiento y la gran vulnerabilidad del ser humano.

En este caso de una mujer de éxito que, conociendo su lado oscuro, finalmente lo pone en juego de manera explosiva y arriesgada.

En su tercera dirección, Halina Reijn se muestra capaz de controlar la excelente calidad interpretativa del reparto -empezando por la excelente interpretación de Nicole Kidman-, pero poco más. Y ese poquito más podría haber marcado la diferencia en una película audaz aquí y allá, pero en general bastante banal.