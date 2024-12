Los fiscales no apelarán la desestimación del cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin

Los fiscales de Nuevo México no apelarán la decisión de un tribunal de desestimar un cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin en el tiroteo fatal contra un director de fotografía en el set de una película occidental, anunció el lunes la oficina del fiscal del distrito de Santa Fe.

La fiscal especial Kari Morrissey retiró la apelación de una decisión de julio en el juicio para desestimar el cargo contra Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo en el set de la película "Rust" en las afueras de Santa Fe en octubre de 2021.

"La decisión de hoy de desestimar la apelación es la reivindicación final de lo que Alec Baldwin y sus abogados han dicho desde el principio: esta fue una tragedia indescriptible, pero Alec Baldwin no cometió ningún delito", dijeron los abogados defensores Luke Nikas y Alex Spiro. "El estado de derecho permanece intacto en Nuevo México".

No se pudo contactar de inmediato a los representantes del fiscal general del estado.

La decisión de anular la apelación solidifica la decisión de la jueza Mary Marlowe Sommer a mitad del juicio para desestimar el caso por acusaciones de que la policía y los fiscales retuvieron pruebas de la defensa.

El juicio de Baldwin se ve altado por las revelaciones de que la munición fue llevada a la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en marzo por un hombre que dijo que podría estar relacionada con el asesinato de Hutchins. Los fiscales dijeron que consideraban que la munición no estaba relacionada y no tenía importancia, mientras que los abogados de Baldwin dicen que los investigadores "enterraron" la evidencia en un expediente de caso separado y presentaron una moción exitosa para desestimar.

La oficina del fiscal de distrito dijo que bajo la ley estatal, el fiscal general de Nuevo México habría llevado adelante la apelación, pero "no tenía la intención de continuar exhaustivamente la apelación en nombre de la fiscalía".

"Como resultado, los esfuerzos del Estado para continuar litigando el caso de manera justa y completa se han visto con múltiples barreras que han comprometido su capacidad para procesar en toda la extensión de la ley", dijeron los fiscales locales.

Baldwin, el actor principal y coproductor de "Rust", estaba apuntando con un arma a Hutchins durante un ensayo en el set cuando el revólver se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. Baldwin ha dicho que retiró el martillo, pero no el gatillo, y el revólver disparó.

En abril, un juez sentenció a la supervisora de armas cinematográficas Hannah Gutiérrez-Reed a un máximo de un año y medio en una penitenciaría estatal por una condena por homicidio involuntario en la muerte de Hutchins.

Los fiscales culparon a Gutiérrez-Reed por traer involuntariamente municiones reales al set de "Rust", donde estaba expresamente prohibido, y por no seguir los protocolos básicos de seguridad de armas.

El subdirector y coordinador de seguridad, David Halls, no se declaró culpable del uso negligente de un arma mortal y fue condenado a seis meses de libertad condicional sin supervisión. Una declaración de no impugnación no es una admisión de culpabilidad, sino que se trata como tal a efectos de sentencia.

Se han presentado varias demandas civiles contra los productores de Baldwin y "Rust", incluida una denuncia de los padres y la hermana de Hutchins.

Los fiscales dijeron que la muerte de Hutchins ha provocado un escrutinio en toda la industria de los protocolos de seguridad, especialmente el uso de armas de fuego y municiones reales en el set.