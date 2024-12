“Mufasa” triunfa con las voces de Aaron Pierre, Blue Ivy y la música de Lin-Manuel Miranda

Cuando Aaron Pierre fue elegido como Mufasa, el peso de seguir los pasos legendarios del fallecido James Earl Jones fue suficiente para sacudir a cualquier actor. Pero en lugar de dejar que la presión rugiera demasiado fuerte, canalizó sus nervios para darle nueva vida a su joven personaje león.

“Tenía muchos nervios y creo que esos nervios me sirvieron porque eso es lo que es la versión adolescente de ese león”, dijo Pierre en una entrevista el viernes en el Parque Safari del Zoológico de San Diego sobre su papel principal en “Mufasa: El Rey León”. Tomó las riendas como la nueva voz de Mufasa después de que Jones interpretara al icónico Rey Mufasa en las versiones de 1994 y 2019 de “El Rey León” de Disney.

A continuación, algunos detalles sobre “Mufasa” que se estrena en cines el 20 de diciembre.

Primero, un homenaje a James Earl Jones

La voz de Jones no se escucha en la película, pero inicia con un breve homenaje al querido actor, quien falleció en septiembre.

Pierre había esperado conocer a Jones, pero no tuvo la oportunidad. Ahora, está decidido a honrar a su ídolo construyendo sobre el legado de su personaje.

“Imagino que una persona que experimenta esas cosas podría tener momentos de inseguridad y yo no estaba seguro de mí mismo”, dijo. “Aaron no estaba seguro de Aaron al entrar en esto, intenté canalizar esas emociones como algo que no me prohibía, sino que me impulsaba adelante. Di lo mejor de mí. Espero haber podido servir a James Earl Jones y honrar a James Earl Jones y al personaje”.

La desgarradora historia de Mufasa

La precuela con imágenes fotorrealistas creadas por computadora ofrece una nueva exploración del origen de Mufasa.

Después de los eventos en la película de 2019, Rafiki asume el papel de un sabio narrador, tejiendo la historia de Mufasa para Kiara, la nieta enérgica de Mufasa y la hija de Simba y Nala. El dúo Timón y Pumba permanecen para el flashback de Rafiki.

Rafiki revela que la infancia de Mufasa no fue completamente despreocupación y horizontes soleados. Después de la desgarradora tragedia de ser separado de sus padres, el joven Mufasa se encuentra perdido y solo.

“Ha sido separado de su familia. Está huérfano. Ha sido marginado, despedido. Ha sido degradado”, dijo Pierre, el actor británico que ha protagonizado la serie “Genius: MLK/X” y el éxito de acción de Netflix “Rebel Ridge”.

Mufasa estuvo perdido hasta que el destino lo llevó a Taka, el heredero compasivo de otra manada. Taka, con su madre feroz, pero cariñosa, ofrece al cachorro desplazado un nuevo comienzo en su manada.

Con los años, el vínculo entre Mufasa y Taka crece de camaradería a hermandad. Pero su lealtad se pone a prueba definitiva durante un viaje que descubre los verdaderos orígenes de Mufasa y su reino legítimo, así como las razones por las que Taka se convierte en Scar.

“Había un poco de Taka en el privilegio que se suponía que debía tener”, dijo Kelvin Harrison Jr., quien interpreta a Taka. Se inspiró en parte en Jeremy Irons, quien dio voz al villano Scar en la versión original de 1994.

“Parece que necesito llamar la atención”, continuó Harrison, quien protagonizó “The Trial of the Chicago 7” ("El juicio de los 7 de Chicago") y “Waves” ("Las olas"). “Parece que la única manera de ganarse a una manada es afirmar dominio. Esa fue la versión de Taka de eso, que terminó siendo un pilar como Scar”.

El debut de Blue Ivy en el cine

Beyoncé podría tener un pequeño papel en “Mufasa”, pero su hija Blue Ivy Carter es la estrella en la película.

La hija mayor de Beyoncé y Jay-Z hace su debut en el cine, prestando su voz como Kiara, la hija de Simba y Nala, esta última es interpretada por su madre superestrella.

“Llegó preparada”, dijo el director Barry Jenkins, quien escuchó la narración de Blue Ivy en el audiolibro del ganador del Oscar Matthew Cherry “Hair Love”. Dijo que la joven de 12 años mostró algunas habilidades que no se podían ignorar.

“Ella era el personaje principal y esta película comienza sólo con voces”, dijo Jenkins. “Están haciendo casi como una obra de radio y al escuchar esa calidad en su voz, pensé, ‘Oh, creo que ese es mi personaje’”, continuó. “Luego hizo audición y quedó claro que ella es mi personaje”.

Al grabar el personaje de Kiara, Jenkins dijo que Blue Ivy, quien ganó un Grammy por coescribir el éxito de 2019 de su madre “Brown Skin Girl”, fue toda una profesional.

“No conozco la vida de Blue Ivy, pero imagino que creció un poco diferente que todos los demás”, dijo. “Creo que debido a eso ha crecido y por eso tenía todos estos pozos de comprensión, experiencia, conocimiento emocional que aportó al personaje. Fue increíble”.

Jenkins compara el personaje de Kiara con muchos niños que verán la película. En la película, ella escucha con entusiasmo a Rafiki de John Kani contar la historia de origen de su abuelo mientras Timón (Billy Eichner) y Pumba (Seth Rogen) los acompañan en una cueva.

“Ellos llegan a verse a sí mismos en ese personaje y ella está aprendiendo la historia sobre Mufasa”, dijo Jenkins. “Está aprendiendo cómo él pasó por las mismas pruebas y tribulaciones, el mismo crecimiento que ella”.

Blue Ivy no grabó sus voces con Rogen, pero él aplaudió sus habilidades.

“Ella estuvo genial”, dijo. “Juraría que estábamos en esa cueva con ella”.

El ingrediente secreto de Lin-Manuel Miranda

Cuando Lin-Manuel Miranda escribió nuevas canciones para la película, a menudo se apoyó en la famosa cita de Billie Jean King: “La presión es un privilegio”.

Miranda estaba listo para el desafío de dejar su propia huella en esta franquicia legendaria. Dijo que hay siete nuevas canciones en la banda sonora, que se lanzará el 13 de diciembre.

“Me sentí envalentonado por el hecho de que está el original del 94 que es como un clásico inmortal”, dijo Miranda, el creador de “Hamilton” y ganador de premios Grammy, Emmy y Tony.

“Pero también está el musical de Broadway y también está el álbum de Beyoncé ‘The Lion King: The Gift’, que creo que expandió el vocabulario musical de lo que puede ser una canción de ‘El Rey León’. Así que sentí mucho espacio para crear porque sentí que ‘El Rey León’ es prácticamente un género de música y había espacio para jugar y encontrar cosas nuevas dentro de él”.

Miranda dijo que su “ingrediente secreto” fue colaborar con Lebo M., quien es conocido por sus vocales de apertura en la melodía clásica "Ciclo sin fin". Dijo que sus letras fueron inspiradas por el guion.

“Sus armonías, los arreglos corales que creó para el musical de Broadway y para el espectáculo, creo que fueron tan importantes para el éxito de la música de estas películas”, dijo Miranda. “Creo que fue emocionante para él trabajar en nuevas canciones”.