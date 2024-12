Lin-Manuel Miranda revela a Listín Diario que sus dos hijos sirvieron para medir si las canciones de "Mufasa" funcionarían

Los clásicos de Disney son aquellos que muchos recuerdan como parte de su infancia. La empresa de animación ha sido un tema controversial de conversación por sus “remakes”. En 2019 se estrenó ‘El Rey León’, una de las adaptaciones más controversiales de la lista de remakes del gigante estadounidense del entretenimiento. Sin embargo fue uno de los más grandes éxitos en taquilla para la casa del ratón.

Por estas razones no es sorpresa que el próximo jueves 19 de diciembre el público podrá ver el estreno en todos los cines del país de ‘Mufasa: el Rey León’, una precuela sobre uno de los personajes más icónicos de la historia original.

En la propuesta cinematográfica hay talentos claves en la producción de la magia que envuelve la historia. Lin-Manuel Miranda es uno de ellos. Él es el compositor de la música original para esta nueva entrega de “The Lion King”.

En conversación con periodistas de LISTÍN DIARIO, Miranda analiza su proceso creativo para hacer las canciones de “Mufasa”, secuela dirigida por Barry Jenkins.

“Mufasa era como este super papá que viene en las nubes y viene a dar consejos, pero me encanta cómo esta película complica la imagen de Mufasa, cómo se muestra cuando era chiquito y huérfano y no tenía todas las respuestas perfectas”, explica Lin-Manuel mientras expresaba a Listín Diario que al ver la historia original nunca hubiera elegido este personaje.

Según compartió, el personaje creció en él al trabajar en este proyecto. Mufasa se transforma del arquetipo de un mentor a ser el héroe con errores y dificultades a las que se debe sobreponer.

Video #Mufasa: El Rey León. Trailer.



“Me encanta el viaje que él toma por esta película, de ir encontrando su propia familia, encontrando cómo ser líder, encontrando amor y encontrando su propio lugar”, cuenta el creador de ‘Hamilton’ sobre el personaje y su evolución “de verdad que Mufasa en esta película me fascina y fue un orgullo escribir sus canciones”.

En las voces de los personajes en su versión en inglés figuran desde Beyoncé (como Nala) y su hija Blue Ivy, a Seth Rogen, Thandiwe Newton o Donald Glover.

MIRANDA Y DISNEY

La estrella de Broadway contó sobre sus creaciones: “Es gracioso porque todas mis obras teatrales se tratan de Nueva York. A mí me encanta Nueva York”.

“In The Heights, Hamilton, Warriors (obras de su autoría que pone como ejemplo). Pero Disney ha sido mi pasaporte para poder ir a la isla pacífica y aprender de esa cultura musical con Opetaia (Foa’i)”, refiriéndose a su primera composición para Disney en ‘Moana’; “ir a Colombia y grabar con Sebastián Yatra y aprender de esa cultura”, continuó explicando sobre ‘Encanto” y su trayectoria con la casa productora.

“Ahora con el Rey León, lo importante fue trabajar con Lebo M, que, lo sabes, la primera voz que se escucha en la película original son su coro y sus arreglos corales africanos, que yo creo que hacen al Rey León distinto”, agrega, hablando sobre qué le llamó la atención del proyecto.

Miranda contó sobre su proceso creativo y sus colaboradores a la hora de componer esta banda sonora: “Quería trabajar con él (Lebo M) y yo sabía que con él y Mark Mancina en mi esquina las canciones iban a llegar a otro nivel, ese nivel de El Rey León y esa parte del mundo que se presenta tan bien en las otras películas”.

Luego añade: “Mis hijos son mis primeros beta testers (evaluadores beta) en todas las canciones que escribo. Cuando encuentro a mis hijos cantando lo que estoy escribiendo, yo sé que ya está pegajoso”.

En 1994, ‘El rey León’ fue el filme más taquillero del año. Ahora llega a los cines ‘Mufasa’, una nueva versión, de acción real, que aspira a batir récords y a ser el gran título de estas navidades.EFE/ Disney

Esta película, resalta, se trata de dos hermanos. “Las canciones para los leones fueron súper fáciles de escribir, porque yo tengo dos hijos que se vuelven locos y se aman y siempre están como corriendo por ahí”, dice el director de ‘Tick, tick... boom!’ acerca de la participación de sus hijos en su trabajo.

“Cuando oí a mi hijo más joven, Francisco, cantando ‘I always wanted a brother. I always wanted a brother’, (supe) OK, we’re going to be, OK (vamos a estar bien)”, destaca.

‘Mufasa: El Rey León’ es la historia de origen de uno de los personajes más recordados de los clásicos de Disney y se espera reine en la taquilla.