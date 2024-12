'Emilia Pérez' lidera las nominaciones a los Globos de Oro con 10 menciones

El audaz musical de Jacques Audiard “Emilia Pérez”, sobre un capo de la droga mexicano que se somete a una cirugía de afirmación de género para convertirse en mujer, encabezó las nominaciones a los 82º Globos de Oro el lunes, consiguiendo 10 nominaciones para superar a otros contendientes como el gran éxito musical “Wicked”, el thriller papal “Conclave” y la épica de posguerra “The Brutalist”.

Las nominaciones a los Globos de Oro, que serán televisados por CBS y transmitidos por Paramount+ el 5 de enero, fueron anunciadas el lunes por la mañana por Mindy Kaling y Morris Chestnut.

Los Globos, que ya no son presentados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, siguen en plena recuperación tras años de escándalos y turbulencias organizativas. Este año, los Globos cuentan con un grupo de nominados especialmente estelares. Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande, Glen Powell y Selena Gomez fueron nominados.

El drama sobre el joven Donald Trump “The Apprentice” también recibió nominaciones por sus dos actuaciones principales, de Sebastian Stan como Trump y Jeremy Strong como Roy Cohn. El presidente electo ha calificado a “The Apprentice” como un “trabajo políticamente repugnante” hecho por “escoria humana”.

Aquí están los detalles de las nominaciones:

¿Quiénes son los nominados a los Globos de este año?

Las nominadas a mejor película dramática son: “The Brutalist”; “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Dune: Part Two”; “Nickel Boys”; “September 5”.

Las nominadas a mejor película musical o comedia son: “Wicked”; “Anora”; “Emilia Pérez”; “Challengers”; “A Real Pain”; “The Substance”.

Los nominados a mejor drama televisivo son: “Shogun”; “The Diplomat”; “Slow Horses”; “Mr. and Mrs. Smith”; “The Day of the Jackal”; “Squid Game”.

Los nominados a serie de televisión (comedia o musical) son: “Abbott Elementary”; “The Bear”; “Hacks”; “Nobody Wants This”; “Only Murders in the Building”; “The Gentlemen”.

Los nominados a mejor actor masculino en una película musical o comedia son: Jesse Eisenberg, “A Real Pain”; Hugh Grant, “Heretic”; Gabriel LaBelle, “Saturday Night”; Jesse Plemons, “Kinds of Kindness”; Glen Powell, “Hitman”; Sebastian Stan, “A Different Man”.

Los nominados a mejor actor masculino en una serie dramática son: Donald Glover, “Mr. and Mrs. Smith” Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal”; Hiroyuki Sanada, “Shogun”; Billy Bob Thornton, “Landman”.

Las nominadas a mejor actriz en una serie de comedia son: Kristen Bell, “Nobody wants This”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Ayo Edebiri, “The Bear”; Selena Gomez, “Only Murders in the Building”; Kathryn Hahn, “Agatha All Along”; Jean Smart, “Hacks”.

Las nominadas a mejor película de animación son: “Flow”; “Inside Out 2”; “Memoir of a Snail”; “Moana 2”; “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”; “The Wild Robot”.

Las nominadas a mejor película y taquilla son: “Alien: Romulus”; “Beetlejuice”; “Deadpool & Wolverine”; “Gladiator II”; “Inside Out 2”; “Twisters”; “Wicked”; “The Wild Robot”.

Las nominadas a mejor banda sonora original: “Conclave”; “The Brutalist”; “The Wild Robot”; “Emilia Pérez”; “Challengers”; “Dune: Part Two”.

¿Qué novedades hay este año?

El año pasado, los Globos introdujeron dos nuevas categorías que se mantienen esta vez: el premio a la trayectoria cinematográfica y de taquilla y el premio a la mejor interpretación en un monólogo cómico en televisión. Una modificación en esta ocasión se refiere a los premios a la trayectoria. Este año, se entregarán a Ted Danson (por el premio Carol Burnett) y a Viola Davis (por el premio Cecil B. DeMille). Se entregarán en una cena de gala el viernes 3 de enero, varios días antes de los Globos.

¿Qué pasa con las categorías de TV?

Se espera una gran cantidad de nominaciones tanto para “The Bear” como para “Only Murders in the Building” (Gómez podría haber sido nominada dos veces, tanto por “Only Murders” como por “Emilia Perez”). Otras series que podrían tener buenos resultados incluyen “Shogun”, “Slow Horses”, “Hacks” y “Baby Reindeer”.

¿Y qué pasa con los Globos de Oro?

Los Globos de Oro no están nunca libres de drama, pero las cosas se han calmado para el organismo de premios en conflicto. Los Globos de Oro del año pasado fueron los primeros después de la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y su adquisición por parte de Dick Clark Productions y la firma de capital privado del multimillonario Todd Boehly, Eldridge Industries. Sin embargo, a principios de este otoño, Ankler informó que ex miembros de la HFPA presentaron una carta a la oficina del Fiscal General de California cuestionando "la validez de la compra".