Sean Penn acusa a los Oscar de cobardía en el Festival de Cine de Marrakech

Sean Penn criticó el martes a los organizadores de los Oscar por ser cobardes que, en efecto, limitan el tipo de películas que puedAPen ser financiadas y realizadas.

El actor de 64 años dijo en el Festival de Cine de Marrakech que se entusiasma con los Premios de la Academia sólo en las raras ocasiones en que las películas que valora son nominadas.

“Los productores de la academia han ejercido una cobardía realmente extraordinaria cuando se trata de ser parte del mundo de la expresión y, de hecho, han sido en gran medida parte de limitar la imaginación y limitar diferentes expresiones culturales”, dijo Penn en el festival, donde recibió un premio a la trayectoria esta semana.

"No me entusiasma mucho lo que llamaremos los Premios de la Academia", dijo, señalando excepciones cuando ciertas películas honran la ceremonia, entre ellas " The Florida Project " de Sean Baker, "I'm Still Here" de Walter Salles y "Emilia Pérez " de Jacques Audiard .

Los comentarios de Penn coinciden con las críticas de larga data a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por la falta de diversidad dentro de las filas de sus miembros y las películas que celebran con premios.

En los últimos años ha tomado medidas para reformarse y renovar su imagen, pero ha recibido críticas por no haber ido lo suficientemente lejos. La academia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Penn también elogió al director iraní-danés Ali Abassi y su última película, The Apprentice , sobre el presidente Donald Trump. La película tuvo dificultades para encontrar un distribuidor estadounidense en el período previo a las elecciones estadounidenses de noviembre.

“Es asombroso lo asustado que está este 'negocio de los inconformistas' cuando consiguen una gran película como ésta con grandes interpretaciones”, dijo. “Ellos también pueden tener tanto miedo como un insignificante congresista republicano”.

Como parte de un homenaje a su carrera, el Festival de Cine de Marrakech proyectará esta semana cuatro películas de Penn en la capital turística de Marruecos. Los medios locales de Marruecos informaron de que varios miembros del público salieron de una proyección de “Milk” durante una escena en la que aparecían dos hombres en la cama. La homosexualidad es ilegal según el código penal de Marruecos, aunque los casos no suelen ser objeto de procesamiento.

El actor, cuya película de 2023 “ Superpower ” documenta la guerra en Ucrania, también expresó su apoyo al presidente Volodymyr Zelenskyy y se llamó a sí mismo un “patriota en crisis” en respuesta a una pregunta sobre el panorama político estadounidense.