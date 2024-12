"El Heredero" se estrena este jueves, elenco se reúne en premier

"El Heredero", una nueva comedia familiar dominicana, reunió a su elenco para la premier previo a su estreno de este jueves 5 de diciembre en las salas de cine.

La gala premier de "El Heredero" estuvo encabezada por el humorista dominicano Miguel Céspedes, el actor estadounidense Sawandi Wilson y la comunicadora Caroline Aquino, quienes protagonizan la historia junto a Raymond Pozo.

Esta nueva producción destaca por su conexión cultural y emocional, una historia que explora las complejidades de las relaciones familiares, el poder y el dinero, siempre con el característico humor dominicano.

Es una aventura que une dos mundos: el de un joven marine estadounidense y una familia dominicana, bajo la dirección de Frank Perozo, quien también asume un rol antagónico en la cinta junto con el influencer Marko.

Sawandi Wilson, quien interpreta a John en la película, cuenta con una trayectoria en el cine y la televisión.

Ha participado en exitosos filmes como “Step Up 3D” y “Isn't It Romantic”, además de reconocidas series como “The House of Flowers” de Netflix, “Quantico” y “Star Trek: Discovery”. Su versatilidad y experiencia internacional aportan un valor único a esta producción.

Parte del elenco de la película "El Heredero" y ejecutivos de Caribbean Cinemas durante la premier.

El elenco principal incluye además a Rosmery Herrand, Carolina Rivas, Carlos Montesquieu, Francisco Vásquez, Yubelkis Peralta y otros actores locales e internacionales, con la participación especial de figuras emergentes como Angel Dior, Sebastián Hakuna y Liche Ariza.

Filmada en locaciones de La Romana y Lawrence, Massachusetts, la película apuesta por mostrar la riqueza visual y cultural tanto de República Dominicana como de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

La casa productora Caribbean Films comunico que El Heredero estará disponible en cines de Puerto Rico e islas del Caribe a partir del 2 de enero 2025, mientras que el 17 de enero del 2025 tendrá su estreno en Estados Unidos.