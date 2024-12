Marshall Brickman, coautor de 'Annie Hall' junto a Woody Allen, muere a los 85 años

El guionista ganador del Oscar Marshall Brickman, cuya amplia carrera abarcó algunas de las mejores películas de Woody Allen , el musical de Broadway “Jersey Boys” y varios de los sketches más queridos de Johnny Carson, falleció. Tenía 85 años.

Brickman murió el viernes en Manhattan, según informó su hija Sophie Brickman al New York Times . No se mencionó la causa de la muerte.

Brickman era más conocido por su extensa colaboración con Allen, que comenzó con la película de 1973 “Sleeper”. Juntos, escribieron “Annie Hall” (1977), “Manhattan” (1979) y “Manhattan Murder Mystery” (1993). El guion de “Annie Hall”, en particular, de estructura poco definida, ha sido aclamado como una de las comedias más ingeniosas. Brickman y Allen ganaron un Oscar al mejor guion original.

En su discurso de aceptación (Allen no acudió a la ceremonia), Brickman hizo referencia a una de las muchas frases citadas de la película: "He estado aquí una semana y todavía me siento culpable cuando doblo a la derecha con un semáforo en rojo".

“Si la película vale algo”, dijo Brickman a Vanity Fair en 2017, “da una imagen muy particular y específica de cómo era vivir en Nueva York en esa época, en ese estrato socioeconómico particular”.

Brickman y Allen se conocieron a principios de los años 60, cuando Allen estaba empezando a triunfar como comediante. Brickman empezó a escribir chistes para él. En ese momento, tocaba el banjo para el grupo folk The Tarriers. En uno de los muchos giros de la carrera de Brickman, fue un álbum que él y su compañero de cuarto de la universidad, Eric Weissberg, grabaron el que más tarde se convirtió en la banda sonora de “Deliverance” de 1972, incluido “Dueling Banjos”.

Brickman, nacido en Río de Janeiro, Brasil, era hijo de los socialistas judíos Abram (que huyó de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial) y Pauline (Wolin) Brickman, que era de Nueva York. Más tarde se mudaron al barrio Flatbush de Brooklyn, donde Brickman creció. Su comienzo en el mundo del espectáculo, después de graduarse en la Universidad de Wisconsin con títulos en ciencias y música, llegó con los Tarriers. Reemplazó a Alan Arkin en el grupo.

“Una de las razones por las que me pidieron que me uniera fue porque necesitaban a alguien que estuviera al frente del grupo y hablara mientras todos estaban afinando”, dijo Brickman al Writers Guild en 2011. “Y así comencé a desarrollar pequeños chistes y rutinas y cosas así”.

A finales de los años 60, Brickman era el guionista principal del programa de Carson, “The Tonight Show”. Allí, una de sus contribuciones más duraderas fueron los sketches de Carnac el Magnífico, durante los cuales Carson interpretaba a un “místico del Este” que podía adivinar respuestas a preguntas invisibles. Otros trabajos de Brickman en televisión incluyeron “Cámara Indiscreta”, “The Dick Cavett Show” y “The Muppet Show”.

Cuando Brickman y Allen comenzaron a escribir juntos, encontraron una química natural, con Brickman desempeñando un papel secundario en el material semiautobiográfico de Allen.

“No escribimos escenas juntos. Creo que eso es el fin de cualquier colaboración”, dijo Brickman al Writers Guild. “No creo que exista algo así como una colaboración igualitaria. Creo que en cualquier colaboración, una persona, una personalidad, un punto de vista tiene que predominar”.

Brickman escribió y dirigió la película de 1980 “Simon”, protagonizada por Arkin como un profesor de psicología al que le han lavado el cerebro para que crea que proviene del espacio exterior. También dirigió “Lovesick” de 1983, con Alec Guinness como el fantasma de Sigmund Freud, y “The Manhattan Project” de 1986, sobre un estudiante de secundaria que construye un arma nuclear para un proyecto escolar.

Con Rick Elice a cargo de la música, Brickman escribió el musical de Broadway “Jersey Boys”, sobre el grupo de rock de los años 60 The Four Seasons. Se representó en Broadway durante 12 años a partir de 2005. Él y Elice también escribieron el musical de 2010 “The Addams Family”.

A Brickman le sobreviven su esposa, Nina, sus hijas Sophie y Jessica y cinco nietos.