'Moana 2' logra un récord de recaudación en su estreno de 221 millones de dólares

La Navidad llegó temprano a la taquilla este año.

“Moana 2” atrajo una oleada de espectadores durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias, estableciendo récords con 221 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. Eso, combinado con “Wicked” y “Gladiator II”, dio como resultado un fin de semana sin precedentes en los cines y una confluencia de éxitos de taquilla más parecidos a lo que suele encontrarse a fines de diciembre.

Las expectativas eran altas para “Moana 2” de Walt Disney Co., pero la película, originalmente planeada como una serie para Disney+ antes de ser redirigida a la pantalla grande, superó las predicciones. Su estreno de cinco días estableció un nuevo récord para la asistencia al cine en Acción de Gracias. (El mejor récord anterior fue de $125 millones para “Frozen 2” en su segunda semana de estreno en 2019). “Moana 2” sumó $165.3 millones a nivel internacional; con $386 millones en todo el mundo, es el segundo mejor lanzamiento global del año.

Al mismo tiempo, la sensación de “Wicked” no dio señales de desaceleración. El musical de Universal Pictures recaudó 117,5 millones de dólares durante el fin de semana de cinco días, lo que elevó su total global de dos semanas a 359,2 millones de dólares. Sin tener en cuenta la inflación, “Wicked” es ahora la adaptación de Broadway con mayores ingresos, por encima de “Grease” (esa película de 1978 recaudó 190 millones de dólares, pero si se tiene en cuenta la inflación, superaría los 900 millones).

Mientras tanto, “Gladiator II” también se mantuvo bien, cayendo un 44% desde su fin de semana de estreno. La secuela de Ridley Scott de su película ganadora del Oscar a la mejor película original recaudó 44 millones de dólares en su segundo fin de semana. Si bien su elevado precio de 250 millones de dólares hará que la rentabilidad sea un desafío, “Gladiator II” ha recaudado rápidamente 320 millones de dólares en todo el mundo.

Según Comscore, esas tres películas llevaron la taquilla general a un récord de 420 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana de Acción de Gracias, más de 100 millones de dólares más que nunca. Para una industria que se ha visto golpeada en los últimos años por la pandemia, los paros laborales y la conmoción causada por el streaming, fue un fin de semana triunfal que mostró el poder aún potente de la máquina de superproducciones de Hollywood. Antes de que “Wicked”, “Moana 2” y “Gladiator II” llegaran a los cines, las ventas de entradas estaban un 25% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Michael O'Leary, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros, dijo que el fin de semana mostró lo que es posible cuando "todas las piezas del rompecabezas se unen" en películas atractivas de gran presupuesto con fuerza de marketing.

“Somos muy optimistas y creemos que este fin de semana es el comienzo de lo que creemos que es un impulso total hacia el futuro”, afirmó. “El trimestre restante de este año parece muy prometedor y luego el de 2025 y 2026. Esperamos que el año que viene sea el primer año normal que esta industria haya tenido en mucho tiempo”.

Al igual que la última vez que dos películas tan esperadas se enfrentaron en el calendario de estrenos (la muy publicitada “Barbenheimer” de 2023 ), la industria cinematográfica podría volver a ver evidencia de una marea creciente de espectadores que se lleva todos los éxitos de taquilla. En los últimos años, los estudios han intentado espaciar la mayoría de sus estrenos más importantes. A principios de este otoño, “Venom: The Last Dance”, por ejemplo, fue la película número uno durante tres semanas consecutivas , a pesar de no ser particularmente exitosa.

“Durante mucho tiempo en Hollywood ha existido la creencia de que no se deben enfrentar grandes éxitos de taquilla”, dijo O'Leary. “Pero la verdad es que la competencia es buena. Es buena para las películas. Es buena para los estudios. Es buena para los dueños de las salas de cine. Pero es particularmente buena para el público cinéfilo”.

“Moana 2” fue el eje de un cambio de estrategia para Disney. Cuando comenzó a desarrollarse, se pensó como una serie para streaming. Pero cuando Bob Iger regresó como director ejecutivo, reconsideró el equilibrio entre las salas de cine y el streaming. Después de todo, la “Moana” original fue la película más vista en streaming en Disney+ en 2023, con el beneficio adicional de 680 millones de dólares en taquilla en 2016. Recién en febrero de este año Iger anunció el lanzamiento de “Moana 2”, con Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson regresando como las voces de Moana y Maui.

“Esto demuestra que la pantalla grande y la pantalla chica no son antagónicas. Pueden complementarse y sumarse”, afirma Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore. “Quienquiera que haya tomado la decisión de llevar 'Moana 2' a la pantalla grande a nivel mundial, fue una de las mejores decisiones que se han tomado jamás”.

Y ayudó a liderar un resurgimiento para Walt Disney Co., cuyos últimos dos estrenos animados de noviembre, “Strange World” y “Wish”, fracasaron en los cines. “Moana 2” puede convertirse en la tercera película del estudio que recaude 1.000 millones de dólares en 2024, junto con “Intensa-Mente 2” y “Deadpool & Wolverine”. Aunque las reseñas de “Moana 2” solo han sido 65% “frescas” en Rotten Tomatoes, el público le dio una calificación de “A-” en CinemaScore.

“Moana 2” también forma parte de un importante repunte de la asistencia al cine en familia. Según David A. Gross, un consultor cinematográfico que publica un boletín para Franchise Entertainment, la asistencia al cine en familia en 2024 representará aproximadamente 6.800 millones de dólares en ventas de entradas, aproximadamente las sumas de 2022 y 2023 juntas.

Después de estos grandes estrenos, es probable que “Moana 2” y “Wicked” sigan impulsando la asistencia al cine durante diciembre. La única pregunta será si las películas navideñas de este año (que históricamente son un período festivo mucho más importante para los cines) podrán acercarse a la programación del Día de Acción de Gracias. Entre las películas que apuntan a ese corredor navideño se encuentran “Mufasa: El rey león” de Disney, “Sonic the Hedgehog 3” de Paramount y “A Complete Unknown” de Searchlight, con Timothée Chalamet como un joven Bob Dylan.

Las cifras finales nacionales se darán a conocer el lunes. Ventas estimadas de entradas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Moana 2”, 135 millones de dólares.

2. “Wicked”, 80 millones de dólares.

3. “Gladiator II” 30,7 millones de dólares.

4. “Red One”, 12,9 millones de dólares.

5. “The Best Christmas Pageant Ever”, 3,3 millones de dólares.

6. “Bonhoeffer: Pastor. Espía. Asesino”, 2,4 millones de dólares.

7. “Venom: The Last Dance”, 2,2 millones de dólares.

8. “Hereje”, 956.797 dólares.

9. “El robot salvaje”, 670.000 dólares.

10. “Un verdadero dolor”, 665.000 dólares.