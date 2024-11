Cuatro leyendas de Hollywood que no pasan de moda

En el universo de Hollywood, hay varios ejemplos de figuras que lograron permanecer en la memoria colectiva y que, gracias a eso, hoy siguen vigentes en la actualidad. Aunque ya no están en el auge de sus carreras, su talento, carisma y trayectoria, los colocaron en un lugar de privilegio en el espectáculo norteamericano. Esto les permite mantenerse activos y capitalizar su fama con presencias, apariciones e incluso personajes destacados.

Cinco estrellas que, a pesar de su edad, demuestran que están intactos

George Hamilton: el galán de Hollywood que no pierde el estilo

Inició su camino a la fama en la década del 60, tras destacarse por su presencia en películas como Crime and Punishment USA, Home from the Hill, y la comedia Love at First Bite. Más allá de sus dotes actorales, Hamilton supo convertirse en una figura emblemática gracias a su elegancia y su bronceado, rasgo que lo distingue hasta el día de hoy con 85 años.

Entre 2017 y 2019, hizo una aparición en la serie American Housewife y mostró que aún mantiene su vigencia en la pantalla.

Tim Matheson: versatilidad y dirección en la pequeña pantalla

Tim MathesonFuente externa

Inició su carrera actoral siendo un niño de trece años en la serie Window on Main Street, pero se hizo conocido en los años 60 con Jonny Quest. En la década de los 2000 fue parte de The West Wing y obtuvo dos nominaciones a los premios Primetime Emmy.

Desde 2019, protagoniza la exitosa serie Virgin River, donde también ejerció como director en algunos episodios y hoy, con 76 años, ha mostrado su habilidad tanto delante como detrás de cámaras.

Robert Duvall: un actor y cineasta consagrado

Robert DuvallFuente externa

A sus 93 años, Robert Duvall es una presencia respetada en Hollywood. Su carrera comenzó en el teatro, pero fue en los años 60 cuando su talento se trasladó al cine y la televisión. Entre sus papeles más recordados se encuentran aquellos en Matar a un ruiseñor, El mañana y la histórica serie M*A*S*H.

Además de actuar, Duvall se dedicó a la dirección. Bajo esa función hizo películas como Assassination Tango y The Apostle. En 2021, apareció en The Late Show with Stephen Colbert.

Joe Pesci: el actor de los personajes duros

Joe PesciFuente externa

A sus 81 años, es recordado por sus colaboraciones con Martin Scorsese y Robert De Niro en películas como Casino y Toro salvaje. Su actuación en Uno de los nuestros le valió un Oscar al Mejor Actor de Reparto lo transformó en un experto a la hora de interpretar personajes de carácter fuerte y actitud desafiante.

Además de su faceta actoral, Pesci incursionó en la música y lanzó tres álbumes de estudio. Aunque anunció su retiro a fines de los 90, su pasión lo llevó a regresar al cine en varias ocasiones. The Irishman, de 2019, fue su última gran aparición.