Madre de Matthew Perry habla a un año de su muerte: "Lo que iba a ocurrir era inevitable y él también lo sentía"

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años. Un año después de su muerte, la madre del actor de Friends, Suzanne Morrison, ha concedido una entrevista en la que ha revelado una preocupante conversación que tuvo con su hijo poco antes de morir.

En un adelanto de su entrevista con Today, Morrison explicó que parecía que Perry aparentemente tenía una premonición de lo que le iba a pasar. "Se acercó a mí y me dijo: 'Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora'", recordó. "Era casi como si fuera una premonición de algo. No pensé en eso en ese momento, pero pensé: '¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos una conversación así? Han pasado años'", añadió.

"Creo que había algo... Había una inevitabilidad en lo que iba a sucederle, y él lo sentía con mucha fuerza. Pero él dijo: "Ya no tengo miedo". Y eso me preocupó", continuó la madre del intérprete. Savannah Guthrie fue la encargada de entrevistar a la madre del actor, que estuvo acompañada por su marido, Keith Morrison, y otros familiares de Perry.

Además, la madre del actor aseguró que Perry siempre fue "muy solitario", mientras que Keith Morrison afirmó que la imagen exterior de Perry "escondía a un tipo inseguro, a menudo muy triste".

Respecto a su adicción a las drogas, la madre de Perry lamentó: "Soy una mujer muy afortunada, pero hubo un problema, hubo un problema que no pude superar, no pude ayudarlo". ya que la familia continúa el legado de la estrella en la lucha contra las drogas a través de la Matthew Perry Foundation.

"Es una conversación poderosa", adelantó Guthrie. "Hay mucho dolor y tristeza, pero ellos también tienen un verdadero sentido de propósito sobre el trabajo que él estaba haciendo, ayudando a otros a mantenerse sobrios. Era el propósito de su vida", agregó la periodista.