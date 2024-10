Zoe Saldaña se sincera y confiesa: “Tengo dislexia y ansiedad, lo que me impidió ir tras muchos papeles"

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña reveló que padece de dislexia y ansiedad, dos condiciones que le impedían aceptar papeles que contenían muchos diálogos.

“Los desafíos que he tenido tienen que ver con mi capacidad de aprendizaje”, dijo Saldaña a Variety. “Tengo dislexia y ansiedad, lo que me ha impedido realmente conseguir papeles, muchos papeles, que sé que podría haber interpretado”.

La famosa actriz rechazó la oportunidad de protagonizar la serie militar de Taylor Sheridan, Special Ops: Lioness, porque le intimidaba la perspectiva de tener que aprenderse muchos diálogos. Cuando finalmente aceptó el papel, que Sheridan había escrito pensando en ella, solicitó sus guiones con semanas de antelación y contrató a un lector de líneas para que los analizara con ella un par de horas cada día por Zoom.

“Memorizaba, memorizaba, memorizaba, y cuando llegaba la escena, era una extensión de lo que yo era, como el ballet”, dijo, recordando el momento en que todo encajó. “En el momento en que mi cerebro se dio cuenta de que las palabras son como un plié en un pas de deux, pensé: 'Oh, un grand jeté es como un monólogo de Taylor Sheridan'”.

Saldaña agregó que estar "120% preparada" la ha ayudado con su ansiedad y dislexia. "Pero siempre teniendo en cuenta que siempre hay un elemento de sorpresa que debes dejar pasar porque pueden pasar muchas cosas la mañana del día", dice. "Y si te las pierdes porque estás demasiado metida en tu cabeza, entonces te pierdes todo".

Zoe es la primera actriz en tener cuatro películas que recaudan más de 2.000 millones de dólares, incluida “Avengers: Infinity War” de 2018. Y su recaudación total en taquilla asciende a más de 14.000 millones de dólares.

Aunque estas franquicias le han dado reconocimiento mundial también han sido una especie de escudo para no aceptar papeles riesgosos como su última película “Emilia Pérez”.

La estrella de Hollywood contó al citado medio que no ha hecho audiciones en mucho tiempo, lo cual es bueno, dado que su ansiedad a menudo dificultaba ese proceso. “No importaba si trabajaba muy duro, me auto saboteaba. Mi cabeza no dejaba de pensar en ella”.

¿Qué es la dislexia?

Según la web de Mayo Clinic, La dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, también llamada "discapacidad para la lectura", es una consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje.