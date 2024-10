Los 50 años de Joaquín Phoenix: de un pasado oscuro a la cúspide del cine contemporáneo

Joaquín Phoenix celebra su 50 aniversario en un momento que marca un hito en la carrera de un actor que ha desafiado las convenciones y se ha convertido en una de las figuras más complejas y respetadas del cine contemporáneo.

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, Phoenix ha sabido reinventarse, dejando una huella imborrable tanto en la gran pantalla como en el corazón del público.

Cultura, cultos y caos: la singular historia de una dinastía

Joaquín Rafael Bottom nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico, como el tercer hijo de una familia numerosa y excéntrica. Creció rodeado de sus hermanos, River, Rain, Summer y Liberty, en un entorno profundamente influenciado por la contracultura hippie de sus padres, Arly y John Bottom.

En 1973, la familia se unió al controvertido culto religioso `Children of God´, y el padre pronto asumió el cargo de arzobispo para Venezuela y el Caribe, lo que implicó un estilo de vida nómada, sin una educación formal para los niños.

A medida que las enseñanzas del culto se volvían más perturbadoras, la familia comenzó a inquietarse. El culto promovía el sexo como un sacramento y practicaba el `flirty fishing´, una controvertida táctica en la que la seducción se utilizaba para atraer nuevos miembros, sacrificando la autonomía de las personas. Frente a esta situación insostenible, decidieron abandonar `Children of God´ y regresar a Estados Unidos en 1978.

Durante ese periodo, River y Rain, los hermanos mayores, comenzaron a interesarse por el mundo del espectáculo, lo que supuso una oportunidad para la familia, que se mudó a Los Ángeles, donde adoptaron el apellido Phoenix como símbolo de renacimiento y nuevos comienzos. River fue el primero en destacar como actor, convirtiéndose en una estrella juvenil con su inolvidable papel en `Stand By Me´ (1986).

A los 18 años, ya recibía nominaciones al Óscar y a los Globos de Oro, consolidando su lugar en Hollywood con `Indiana Jones y la última cruzada´ (1989) y `My Own Private Idaho´ (1991).

La trágica noche de Halloween y el legado de River

La noche del 31 de octubre de 1993 marcó un antes y un después para la familia Phoenix. Joaquin, con tan solo 19 años, se vio obligado a hacer una angustiosa llamada al 911: “¡Está teniendo convulsiones! ¡Por favor, vengan! ¡Se está muriendo!”. Mientras tanto, Rain intentaba reanimar a River, quien había colapsado frente al club nocturno The Viper Room tras sufrir una sobredosis. A pesar de todos los esfuerzos, River falleció esa misma madrugada en el hospital a los 23 años, truncando una carrera que prometía hacer historia en el cine y dejando un vacío irreparable en su familia y en Hollywood.

Joaquin siguió los pasos de su hermano y comenzó a conseguir papeles en series populares de la época como `Siete novias para siete hermanos´ (1982) y `Hill Street Blues´ (1984). En 1989, protagonizó `Parenthood´ junto a Steve Martin, donde demostró su capacidad para interpretar personajes vulnerables y complejos, a pesar de su corta edad. Aquel papel fue un punto de inflexión en su carrera, y muchos críticos comenzaron a señalarlo como una joven promesa de la interpretación.

Después de un tiempo alejado de la gran pantalla por la pérdida de River, su regreso al cine se produjo con `Todo por un sueño´ (1995), de Gus Van Sant, donde comenzó a forjar su propio camino como actor. Sin embargo, fue con `Gladiator´ (2000), dirigida por Ridley Scott, donde realmente alcanzó el reconocimiento internacional absoluto, obteniendo una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto.

El arte de interpretar personajes oscuros y complejos

En 2002, Phoenix continuó su ascenso en Hollywood con ‘Señales’, un thriller de ciencia ficción dirigido por M. Night Shyamalan, en el que encarnó a un exjugador de béisbol que debe proteger a su familia frente a una invasión extraterrestre. Su colaboración con Paul Thomas Anderson se convirtió en un pilar fundamental de su carrera, con una interpretación en ‘The Master’ (2012) que le valió otra nominación al Óscar.

En 2013, protagonizó ‘Her’, una innovadora película dirigida por Spike Jonze, en la que encarnó a un hombre solitario que desarrolla una relación romántica con un sistema operativo, consolidándose como una de sus actuaciones más memorables. En 2017, Phoenix brilló en ‘You Were Never Really Here’, dirigida por Lynne Ramsay, intensa actuación que le valió el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes.

La culminación de su carrera llegó con ‘Joker’ (2019), dirigida por Todd Phillips. En esta aclamada película, Phoenix interpretó a Arthur Fleck, un hombre marginado que se transforma en el icónico villano de Gotham. Su desgarradora actuación, que incluyó una notable transformación física y una risa inspirada en videos de personas con risa patológica, le valió el Óscar al Mejor Actor y convirtió a la cinta en todo un fenómeno, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo.

En ‘Napoleon’ (2023), retoma su colaboración con Ridley Scott, interpretando al célebre líder militar Napoleón Bonaparte, en una actuación intensa que explora tanto la genialidad táctica como las inseguridades emocionales del personaje. La película destaca por sus impresionantes escenas de batalla y su enfoque en la tormentosa relación entre Napoleón y Josefina, interpretada por Vanessa Kirby, consolidando a Phoenix como un maestro en papeles complejos y cargados de tensión psicológica.

En 2024, Phoenix regresó a su papel en la secuela ‘Joker: Folie à Deux’, también dirigida por Phillips, en la que comparte pantalla con Lady Gaga, quien interpreta a Harley Quinn. La cinta ha sido un fracaso absoluto en taquilla, con resultados desastrosos agravados por su alto costo, que supera en más de tres veces el presupuesto de la película original. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película recaudó menos de la mitad de lo que ingresó la primera entrega en el mismo período de estreno.

El desafío de hallar la autenticidad en Hollywood

Su actitud poco convencional y su deseo de permanecer fiel a sí mismo le han valido momentos memorables y, en ocasiones, polémicos. Un ejemplo notable ocurrió en 2010, cuando anunció su retiro de la actuación para dedicarse a la música rap. Sin embargo, más tarde se reveló que esta decisión formaba parte del rodaje de ‘I’m Still Here' (2010), un falso documental que satirizaba la fama y la autenticidad. Aunque se trataba de una obra de ficción, el tiempo que Phoenix pasó en este personaje dejó una huella controvertida en su carrera, subrayando su disposición a desafiar las convenciones de Hollywood.

Recientemente, se anunció que Phoenix iba a protagonizar una película de Todd Haynes que exploraba una historia de amor entre hombres en Los Ángeles de los años 30, una obra que él mismo había coescrito. Sin embargo, se retiró del proyecto de manera repentina, solo cinco días antes de que comenzara el rodaje. Esta decisión ha generado interés y especulación, llevando a muchos a reflexionar sobre su enfoque artístico y su tendencia a priorizar la autenticidad personal por encima de las expectativas profesionales.

Phoenix es un ferviente defensor del veganismo desde hace más de 40 años, y ha utilizado su plataforma para abogar por el bienestar animal y la sostenibilidad. Ha participado en campañas de concienciación y activismo, denunciando la crueldad de la industria cárnica y sus devastadores efectos ambientales, como la deforestación y el cambio climático. Su compromiso con estas causas se evidenció durante su emotivo discurso en los Premios de la Academia 2020, donde instó a la audiencia a reflexionar sobre la urgencia de replantear nuestra relación con los animales, señalando que "la industria alimentaria es uno de los principales responsables del sufrimiento y la explotación de los animales".

En el ámbito personal, Phoenix comparte su vida con la actriz Rooney Mara, con quien ha tenido dos hijos, nacidos en 2020 y 2024. Su primer hijo fue nombrado River en honor a su hermano, a quien Phoenix siempre ha citado como su mayor inspiración: "Cuando tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa del trabajo con una copia en VHS de Raging Bull y me hizo verlo. Al día siguiente me despertó y me hizo verlo de nuevo. Y me dijo: 'Vas a empezar a actuar de nuevo, esto es lo que vas a hacer.' Le debo mucho a él porque la actuación me ha dado una vida increíble".