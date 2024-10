Nicole Kidman pausó escena en “Babygirl” para “no tener más orgasmos”

Nicole Kidman está promocionando su próximo proyecto “Babygirl”, un filme erótico en el cual tuvo que pausar las escenas sexuales “para no tener más orgasmos”.

En la cinta la actriz interpreta a Romy, una empresaria casada con Jacob (Antonio Banderas) pero arriesga su vida familiar y profesional para tener un romance con el pasante de nombre Samuel, interpretado por el actor británico Harry Dickinson.

Kidman dijo a The Sun que realizar las escenas sexuales fue “muy agotador”.

“Hubo una enorme cantidad de intercambio, confianza y luego frustración (...) Fue agotador. Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: ‘Ya no quiero tener más orgasmos’; ‘No te acerques a mí, odio hacer esto’. ¡No me importa si no me tocan nunca más en mi vida!", dijo la actriz.

La actriz, de 57 años, explicó que aunque la acumulación emocional durante el rodaje fue abrumadora, había mucha confianza entre ella y su compañero de escena.

Babygirl" está inspirada en el thriller de 1992 "Instinto básico", y llegará a los cines en Navidad.