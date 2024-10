Javier Bardem sobre Gaza: "No podemos permanecer indiferentes" ante el llamamiento a la liberación de rehenes y el alto el fuego

A Javier Bardem ya no le resultaba cómodo guardar silencio sobre Gaza.

El actor español habló sobre el conflicto entre Israel y Hamás al recoger un premio en el Festival de Cine de San Sebastián la semana pasada. En sus matizadas declaraciones, Bardem condenó los ataques de Hamás, así como el “castigo masivo que está sufriendo la población palestina”.

Pidió un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes por parte de Hamás y que el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los líderes de Hamás, algunos de los cuales ya están muertos, que ordenaron los ataques del 7 de octubre sean juzgados por la Corte Penal Internacional.

En una entrevista con The Associated Press, Bardem explicó por qué decidió hablar.

“Creo que podemos y debemos ayudar a lograr la paz. Si adoptamos un enfoque diferente, obtendremos resultados diferentes”, dijo Bardem a la AP, hablando antes del ataque iraní a Israel el martes. “La seguridad y la prosperidad de Israel y la salud y el futuro de una Palestina libre sólo serán posibles a través de una cultura de paz, coexistencia y respeto”.

La guerra ha provocado profundas divisiones en Hollywood durante el último año, donde el apoyo público a Israel o Palestina ha provocado reacciones violentas y acoso, con acusaciones de antisemitismo e islamofobia, y ha costado puestos de trabajo a mucha gente. Incluso el silencio ha tenido sus consecuencias. El movimiento #blockout2024 presionó a celebridades que no habían dicho nada, o lo suficiente, para que tomaran posición.

“¿Por qué ahora?”, preguntó Bardem. “Porque seguir paralizando las negociaciones y volver al status quo anterior, como dicen, o como estamos viendo ahora, embarcarnos en una carrera hacia nuevas violaciones del derecho internacional sería perpetuar la guerra y, en última instancia, llevarnos al abismo”.

Bardem destacó que si bien el antisemitismo y la islamofobia son problemas reales y graves en Estados Unidos, Europa y más allá, esos términos se están utilizando para desviar la atención del “legítimo derecho a criticar las acciones del gobierno israelí y de Hamás”.

Estamos presenciando crímenes contra los derechos humanos, crímenes de derecho internacional, como por ejemplo la prohibición de alimentos, agua, medicinas, electricidad, el uso, como dice UNICEF, de la guerra contra los niños y el trauma que se está creando para generaciones”, dijo Bardem. “No podemos permanecer indiferentes ante eso”.

El ganador del Oscar, que nació en las Islas Canarias y se crió como católico, pero ya no practica la religión, ya ha hablado sobre cuestiones globales antes, firmando una carta abierta pidiendo la paz durante un conflicto de 2014 entre Israel y Hamás, y unos años antes hablando ante un comité de las Naciones Unidas sobre los refugiados en el Sáhara Occidental, sobre el que narró un documental. También es un defensor del medio ambiente y habló ante la ONU en 2019 sobre la protección de los océanos.

“Mi madre me enseñó la importancia de tratar a todos los seres humanos por igual, independientemente del color de piel, la etnia, la religión, la nacionalidad, el estatus socioeconómico, la capacidad o la sexualidad”, dijo Bardem. “Las acciones nos informan y eso es lo único que me interesa de las personas. Por eso siempre me ha preocupado la discriminación de cualquier tipo. Eso incluye el antisemitismo y la islamofobia”.

Bardem está casado con Penélope Cruz, con quien comparte dos hijos.

Dijo que más allá del temor de que el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos esté en peligro, ha visto de cerca los efectos del conflicto y la promesa de un enfoque diferente. Dos de sus amigos cercanos, uno israelí y otro palestino, perdieron a sus hijas a causa de la violencia hace años y se han unido en su dolor compartido y su deseo de ayudar a crear un cambio positivo.

Los padres, Bassam Aramin y Rami Elhanan, son miembros de una organización sin fines de lucro llamada The Parents Circle Families Forum , que hace hincapié en la reconciliación. Escribieron una carta que Bardem compartió: “Lo que nos pasó es como la energía nuclear. Puedes usarla para más destrucción o puedes usarla para traer luz. Perder a tu hija es doloroso en ambas situaciones. Pero amamos nuestra vida. Queremos existir. Así que usamos este dolor para apoyar el cambio. Para construir puentes, no para cavar tumbas”.

Bardem añadió: “De eso se trata: de construir puentes, no de cavar tumbas. Por eso es urgente e importante”.