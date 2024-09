“The Wild Robot”, una de las obras más bellas del año

Luego de que Bad Guys fracasara por completo en taquilla y los resultados de taquilla de "Trolls: Strong Together" no fueran exactamente motivo de entusiasmo, uno se quedó preguntándose qué hacer a continuación con "DreamWorks Animation".

Claro, "Kung Fu Panda 4" volvió a ser un gran éxito este año, incluso si la película no pudo estar a la altura del éxito de los dos primeros títulos.

También necesitas éxitos fuera de las franquicias establecidas.

Será aún más emocionante ver cómo se desempeñará The Wild Robot. De hecho, este aclamado filme para toda la familia ocupó el primer lugar en las taquillas norteamericanas el fin de semana.

“The Wild Robot”, la adaptación de Chris Sanders del bestseller de Peter Brown, superó las expectativas y se estrenó con 35 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, según las estimaciones del estudio el domingo, reportó la agencia AP.

Como suele ocurrir en el estudio, hay una plantilla. Más concretamente, la serie de libros The Wild Robot de Peter Brown fue la inspiración. Probablemente sólo unas pocas personas en Latinoamérica los conozcan. Sin embargo, los tres volúmenes hasta el momento han tenido buena acogida en los EE.UU. y competían por varios premios.

Queda por ver si lo mismo ocurrirá con la adaptación cinematográfica. No sería inmerecido si el último trabajo del estudio supera significativamente a los anteriores.

Eso no es una sorpresa. Las expectativas eran ciertamente mayores, al fin y al cabo fue dirigida y escrita por Chris Sanders, quien anteriormente dirigió "Lilo & Stitch" y "Cómo entrenar a tu dragón", entre otras , y presenta su primera película animada en más de diez años.

Visualmente, su regreso está absolutamente actualizado. De hecho, "The Wild Robot" es una de las obras animadas más bellas del año.

La estilizada aventura CGI combina un entorno naturalista y brillantez técnica con personajes simpáticos.

El mascarón de proa es, por supuesto, el robot del mismo nombre, que recuerda un poco al de "El castillo en el cielo".

Ciertamente no es una coincidencia: Sanders ya ha anunciado que, además de los clásicos de Disney, "Hayao Miyazaki" también fue su fuente de inspiración.

Video The Wild Robot - Trailer



El robot salvaje es mucho más divertido que las obras del maestro del anime.

De hecho, como la mayoría de las películas de DreamWorks Animation, la historia es principalmente una comedia, al menos en la primera mitad.

Se utiliza mucho el humor del pez fuera del agua cuando el robot tiene que ganarse la vida como mamá ganso y aprender el concepto de familia usando la lógica de una máquina.

Los otros personajes también contribuyen a la diversión.

Así que la atención se centra en el trío, pero durante largos períodos los otros animales no desempeñan ningún papel. Aparecen con regularidad y de forma fiable hacen reír.

Ya sea la morbosa familia de las zarigüeyas o un castor ermitaño, todos tienen su parte en este curioso zoológico que, lejos de los humanos, todavía tiene bastantes rasgos humanos.

Puede que esto no sea completamente nuevo en términos de contenido, ni en términos de un robot que se convierte en un rol humano y muestra a la audiencia lo que significa ser humano, ni en la historia de estos tres outsiders, Roz, Brightbill y Fink, que crecen juntos para formar una familia.

Está contada con mucha sabiduría y humor, a veces incluso un poco cínico en los momentos divertidos, pero nunca malicioso.

Acompañar a los personajes en su viaje también es una gran aventura porque la presentación de "The Wild Robot" es increíblemente atrapante.

El estilo de animación, que no se basa en el realismo sino en un estilo de dibujo casi cálido, es fantástico e impresiona con colores y formas que te hacen sentir inmediatamente como en casa.

Si tomas todo esto en conjunto, "The Wild Robot" es una aventura animada cálida y detallada para toda la familia, que en general va mucho más allá de lo que esperarías dados los elementos familiares.

Casi ninguna película de este año te hará reír tanto y tener lágrimas en los ojos con tanta frecuencia como ésta.

Los adultos quizás incluso más que el grupo objetivo aparentemente más joven.

Esto no sólo es hermoso, sino también valioso y algo especial.

El director Chris Sanders nos deja descubrir este mundo a través de los ojos de Roz y al mismo tiempo de la propia Roz, quien es despreciada y excluida por los animales de la isla, a pesar de que ella se dedica a criar a Brightbill.

La única persona que la comprende es el zorro Fink, que también es excluido y, al menos al principio, bastante egoísta.

Estos tres personajes apenas crecen en ti, de modo que nos alegramos y sufrimos con ellos.

"The Wild Robot" cuenta una historia conmovedora y conmovedora sobre la familia, sobre no darse por vencido, incluso cuando la vida no siempre es fácil.

El mensaje de permanecer unidos como comunidad y resolver las diferencias también es alentador e inspirador, incluso si los aspectos más serios sólo serán comprendidos por las personas mayores.

Sobre todo, ha cobrado vida con mucho cariño, con un aspecto y un diseño de primera clase, así como con una excelente sincronización, para que no quieras dejar este mundo con sus indescriptibles y maravillosas impresiones.

Si hay una película este año que la mayoría del público, jóvenes y jóvenes de corazón, querrán volver a ver inmediatamente después de terminar la escena de créditos y post-créditos es The Wild Robot.

La aventura de ciencia ficción, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2024, es divertida, apela tanto al hueso de la risa como al corazón, y está recomendada tanto para público joven como adulto.