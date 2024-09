Leonel Fernández: Creo que sería un gravísimo error afectar el cine con una presunta reforma fiscal

El expresidente de República Dominicana y presidente de Funglode, doctor Leonel Fernández, considerado un propulsor de la industria cinematográfica criolla, se refirió este martes sobre los rumores de una posible modificación a la Ley de Cine como parte de la reforma fiscal.

Durante una entrevista en el programa de radio "El sol de la mañana", el prolífico político defendió la importancia del séptimo arte en la cultura y el turismo de una nación.

"Creo que sería un gravísimo error el afectar el cine en una presunta reforma fiscal, ¿por qué razón? Porque es una industria naciente, es decir, el cine no afecta la economía de República Dominicana, si no existiera pues no generaría ingresos en ningún género. Y el hecho de que se pueda acceder a fondos a través de las empresa en el monto establecido en la ley de cine, eso tampoco porque lo genera por otra vía", expresó Fernández.

Según Fernández, el Gobierno actual debe permitir el desarrollo de los proyectos millonarios que ha logrado en su gestión, refiriéndose a una conversación que sostuvo con el cónsul dominicano en los Ángeles y director Alfonso Rodríguez, quien le habría confesado que logró una inversión de 900 millones de dólares en películas que se realizarán en el país.

Ante los aprestos del Gobierno de presentar una reforma tributaria entre este mes y principios de octubre, que preocupa a los cineastas dominicanos, quienes piden que los incentivos de la industria no sean eliminados.