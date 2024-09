Kate Winslet en contra de que le llamen "valiente" por mostrar su cuerpo natural

En "Lee", Kate Winslet interpreta a la fotógrafa Elizabeth 'Lee' Miller, corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial. La película de Ellen Kuras incluye desnudos de la actriz, que ha contestado a las críticas que recibió su cuerpo en el set.

Winslet relató a Haper's Bazaar que algunos miembros del equipo de la cinta le pidió que cambiara su postura durante una toma para que su barriga pareciera más plana. En una entrevista con Time, la intérprete ha revelado cuál fue su reacción. "¿Crees que no soy consciente de que se ve? Simplemente dije: 'Estoy bien'", comentó.

Además, Winslet criticó el hecho de que se califique como "valiente" que las mujeres muestren su cuerpo al natural o aparezcan en pantalla sin maquillaje.

"Eso no es jodidamente valiente. No estoy luchando por la justicia, no estoy en Ucrania. Estoy haciendo un trabajo que me importa", esgrimió.

En Time Winslet también relata cómo conoció por primera vez el trabajo de Miller. En una fotografía famosa, la persona que está posando para Miller se inclina hacia adelante y muestra su trasero.

Winslet aseguró que sus amigos a menudo enviaban tarjetas a Winslet con esa misma fotografía, una alusión a su propio cuerpo. "La cantidad de veces que me han enviado eso, específicamente esa imagen, asumiendo que mi trasero les recuerda a ese trasero... Estoy muy orgullosa. Me gusta eso de mí", reivindicó sobre su cuerpo.

Tanto es así que Winslet reveló que quería lograr su "versión física más blanca" para la película, pero señala que nunca se ve a Lee desnuda en un contexto sexual. Es por eso que, tal como contó la artista, dejó de hacer ejercicio antes del rodaje de Lee. "Creo que la gente sabe que no debe decir: 'Tal vez quieras hacer algo con esas arrugas'. Me siento más cómoda conmigo misma a medida que pasa cada año", añadió en declaraciones a Harper's Bazaar.

Dirigida por Ellen Kuras, Lee, que también cuenta en su elenco con Josh O'Connor, Alexander Skarsgard y Marion Cotillard, llegará a los cines españoles el 24 de enero de 2025.