¡Confirmado! Tom Holland volverá a dar vida a Peter Parker en "Spider-Man 4"

Tras "No Way Home", Tom Holland volverá a encarnar a Peter Parker en Spider-Man 4. Aunque la cinta todavía no ha comenzado su producción, unas fotos publicadas por el actor bajo el lema de "día de rodaje secreto" han despertado la curiosidad de los seguidores marvelitas, y barajan la posibilidad de que pueda interpretar al personaje en otro proyecto relacionado con el trepamuros.

Las últimas informaciones sugerían que la cuarta entrega de Spider-Man comenzará a rodarse el año que viene y su estreno está previsto para julio de 2026. Esto es, entre Vengadores: Doomsday y Secret Wars.

"The Hollywood Reporter" ya confirmó que el actor de 28 años volverá con el papel protagónico de "Spider-Man 4".

En la imagen publicada puede verse al actor en su camerino, mirándose al espejo y con el pelo corto, mientras lleva una especie de mascarillas o prótesis blancas bajo sus ojos.

En esta ocasión, la cinta será dirigida por Destin Daniel Cretton y no por Jon Watts como lo hizo en las tres pasadas producciones, con "No way home", "Homecoming" y "Far from home". En su lugar se sumará Cretton, famoso por dirigir "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", cinta de Marvel, estrenada en 2021.