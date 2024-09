Padre de Irving Alberti incursiona por primera vez en la actuación "a sus 80 y tantos"

El actor y presentador Irving Alberti celebró este martes la incursión de su padre, Don Irving Alberti, de más de 80 años, en la actuación.

El humorista anunció que su progenitor le siguió los pasos en el arte y participó por primera vez en un cortometraje gracias a su doctora, la internista-geriatra Alexandra Castillo.

"Este jevo es mi papá y el de @angiealbertisuarez, Don Irving. Pues Don Irving a sus 80 y tantos hizo su primera actuación en un cortometraje. Me sorprendió la pasión, la disciplina y sobre todo la felicidad que le regaló esta oportunidad", compartió Irving en una publicación en su Instagram.

"Gracias Dra @dra.alexandracastillo por regalarle este momento especial. Deja que la vida te sorprenda siempre. Te la comiste viejo", añadió.

Mientras que los comentarios de los seguidores del también locutor no se hicieron esperar, así que algunos reaccionaron sorprendidos y otros afirmaron que en la actuación siempre habrá papeles para todas las edades.

"Don Pucho c*rajo, de ahí es que sale el talento, que gusto verlo tan bien, Dios nos lo bendiga siempre", "¿Como? ¡Wow! ¡Bien por tío Irving!", "Ay no me diga esa vaina mano. Wao", "Wao qué orgullo", "Lo mejor de todo hermano es que los actores no pasan de moda, siempre habrá papeles para ellos, de niños, jóvenes, adultos mayores, calvos, en fin", se lee entre las opiniones de los usuarios.